El mensaje de Badosa a los que se refieren a ella como "retirada": "Aunque haya estado lesionada, valgo como tenista"

Paula Badosa está de vuelta para liderar al equipo español en la Billie Jean King Cup que se disputa en Sevilla esta semana. Y antes de saltar a las pistas, la tenista ha hablado en El País de la que ha sido una de las etapas más difíciles para ella en su aventurad deportiva.

"Ha sido un proceso largo y difícil, sobre todo mentalmente porque siempre tenía la esperanza de poder volver e iba haciendo pruebas, y me costaba mucho aceptar que tenía que parar. Llegó un momento en el que me dije: 'Bueno va, tienes que estarte quieta y olvidarte de la competición este año'. Finalmente tomé la decisión en Estados Unidos. Ahora el dolor está ahí, pero las pruebas han salido bien y eso es lo más importante", ha afirmado sobre su lesión.

Badosa ha reconocido que no debería haberse arriesgado en Wimbledon: "Ahora me arrepiento. No me gusta arrepentirme de las cosas, pero en este caso un poco sí, porque al final me precipité; desconocía esta lesión y, por falta de información, quizá, tomé una decisión errónea en ese momento".

La tenista ha admitido que "ha sido un año durísimo" para ella a nivel psicológico. "He aprendido a tener mucha paciencia y a aceptar las cosas que no puedo tener bajo control, y al mismo tiempo me he dado cuenta de que pese a llevar jugando al tenis desde los siete años y de que sea mi pasión, hay cosas más allá de este deporte", ha afirmado.

"Cuando paré me asustó mucho el pensar: '¿Quién soy?'. Porque al final a mí se me conoce por ser una tenista, y pensaba: '¿Valgo ahora lo mismo? ¿Qué hago?'. Te vienen todas esas inseguridades, pero poco a poco te das cuenta de que eres la misma persona y de que tienes a la misma gente a tu lado, y de que te quieren por ser Paula, no por ser la tenista de la tele", ha reflexionado.

Asimismo, se ha mostrado dolida con el trato que recibe de los medios. "Es muy fácil verme desde fuera, en un partido, y decir: 'Ya está retirada, o se dedica a hacer esto o lo otro…', cuando no saben el esfuerzo diario que estás haciendo. He estado parada, pero he estado trabajando todos los días; la parte mental, viendo partidos, la recuperación… Todo lo que no se ve. Pero claro, como no te ven competir, la gente juzga y retira con mucha facilidad a los demás, y eso hace daño. Creo que aunque haya estado lesionada, valgo como tenista".

Paula Badosa ha hablado también sobre su relación de pareja con el tenista Stefanos Tsitsipas. La española ha confesado que le ha dolido mucho que le hayan responsabilizado a ella del rendimiento del griego.

"Eso me ha dolido bastante (...). A veces, la gente no es capaz de entender cómo eso puede llegar a afectarte, o afectar a una relación. Puedo llegar a entender que somos personajes públicos y que estamos expuestos, pero al final somos dos niños de 25 años y todo esto es delicado, porque es una relación inocente; nos hemos conocido y ha surgido, y que la gente vaya por ahí diciendo cosas es bastante grave, porque están cargándose la carrera de alguien que lleva toda su vida dedicándose a lo suyo. No creo que opinar de esta forma sea muy humano", ha sentenciado.