Otra renovación más en el Real Madrid: Camavinga firma hasta 2029

"El Real Madrid C. F. y Camavinga han acordado la ampliación del contrato del jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2029". Así confirma el club blanco la que es la tercera renovación que anuncia en los últimos días.

La entidad presidida por Florentino Pérez ha hecho oficial este martes la renovación del jugador francés, que llegó al Real Madrid en 2021 por 30 millones de euros y ya acumula en su palmarés seis títulos, con una Champions League y una liga entre ellos.

El joven de 20 años poco a poco se ha ido haciendo un hueco en el once de Ancelotti, de quien se ha convertido en el gran comodín. A pesar de que no le gusta ocupar el lateral izquierdo, el galo también se desempeña en esa posición cuando no tiene órdenes de salir de centrocampista.

Esta es ya la tercera renovación que anuncia el Real Madrid en los últimos días. Hace una semana hizo oficial que Vinícius ampliaba su contrato hasta el 30 de junio de 2027 y dos días después le tocó el turno a Rodrygo, que ha firmado hasta 2028.