Wayne Rooney, exfutbolista del Manchester United, reconoce sus problemas con el alcohol: "Bebía hasta desmayarme"

Wayne Rooney, actual entrenador del Birmingham City y máximo goleador en la historia de la selección inglesa de fútbol, ha sido el invitado especial del nuevo podcast de Rob Barrow, leyenda del rugby. El exjugador del Manchester United y Everton reconoció sus problemas con el alcohol durante su etapa como futbolista: "Bebía hasta casi desmayarme".

"Cuando tenía 20 años, pasaba un par de días en casa y no salía. Bebía casi hasta desmayarme. No quería estar rodeado de gente porque a veces me sentía avergonzado y decepcionado", añadió el inglés en Seven.

Asimismo, Rooney, autor de 313 goles durante toda su trayectoria deportiva, declaró que trató de solucionar sus problemas psicológicos y con el alcohol por sí mismo: "No sabia de qué otra manera lidiar con eso, elegí el alcohol para superarlos (problemas mentales). Había gente con quien podía hablar, pero decidí no hacerlo y traté de solucionarlo yo mismo".

Con el paso de los años, y totalmente recuperado, Wayne reconoce que "cuando bebes alcohol y no tomas la ayuda y guía de otros, realmente puedes quedar en un lugar bajo", posición que ocupó el exfutbolista "durante algunos años". Afortunadamente, Rooney, en estos momentos de su vida, no tiene "miedo" de hablar con las personas que necesitan ayuda por problemas que perturben su día a día.

El actual técnico del Birmigham City debutó en la Premier League con el Everton cuando apenas tenía 16 años de edad. Tres años más tarde, el Manchester United de Álex Ferguson puso sus ojos en la futura estrella inglesa y lo incorporaron a la disciplina de los 'Red Devils', lugar donde participó en un total de 559 encuentros y anotó 253 goles oficiales.