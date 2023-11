Checo aplaude el juego limpio de Alonso y el español aprovecha para 'atizar' a Ocon

La batalla entre Checo Pérez y Fernando Alonso en el GP de Brasil ya ha sido declarada como uno de los episodios más épicos de toda la historia del 'Gran Circo'. El mexicano acabó rendido al talento del asturiano y aplaudió su juego limpio, mientras que Fernando, acostumbrado a no dar puntada sin hilo, se acordó de Ocon, su excompañero en Alpine y archienemigo en la pista.

"Ha sido una pelea de principio a fin porque Alonso es un piloto con el que se puede pelear. Con muy pocos de la categoría se pueden tener este tipo de batallas. Lo he disfrutado porque sé que con él es diferente y se pelea de forma legal", alabó el mexicano, de Red Bull, al piloto español de Aston Martin.

"Con el 95% de la parrilla hubiera chocado, pero las batallas con Alonso te permiten hacer maniobras así", zanjaba un Checo desesperado por la buena defensa de Fernando en el trazado de Interlagos.

Los elogios no tardaron en llegar a oídos de Fernando, quien agradeció el cumplido y aprovechó a la vez para mandar un dardo a su excompañero Esteban Ocon. "¿Con el resto no se podría haber visto esta batalla? Sabemos de alguno, sí", dijo entre risas el asturiano tras la carrera que puso fin al GP de Brasil, donde Ocon se llevó por delante a Alonso en la carrera al sprint tras perder el control de su coche.

El mensaje entre líneas no pasó desapercibido en un análisis de Alonso en el que desveló estar mucho más tranquilo que todos aquellos que disfrutaron la batalla desde el box o tras la pantalla. "Desde dentro lo veía mucho más fácil que la gente desde fuera, aunque se complicó un poco", admitió divertido el bicampeón mundial.

"Ha sido mi carrera más ajustada, sin duda. Ha sido una carrera muy intensa, no hemos tenido tiempo para relajarnos. A Checo le he dicho que no me someta a esta presión porque ya no tengo edad, estoy mayor", confesó finalmente sobre la conversación mantenida con su rival en la pista y amigo fuera de ella.