Derrick Lewis resiste, pero Jailton Almeida se lleva la victoria por decisión unánime

Jailton Almeida ha conseguido su sexta victoria consecutiva en UFC y se postula como uno de los principales candidatos al título del peso pesado tras derrotar al Derrick Lewis. El brasileño no lo tuvo fácil y, por primera vez en su trayectoria en UFC, no pudo finalizar a su rival. Lewis resistió estoicamente a numerosos intentos de finalización, aunque no pudo evitar la derrota por decisión.

El combate estelar de UFC Sao Paulo comenzó siguiendo el patrón esperado: Almeida, el 'Khabib' brasileño, se llevó la pelea al suelo en los primeros instantes y buscó finalizar a su rival. Aunque todos los asaltos siguieron el mismo esquema. La diferencia con sus peleas anteriores fue que Almeida no llegó a encontrar la preciada finalización por más que lo intentó.

El propio Almeida reconoció que había sido una pelea difícil y que su oponente lo había dado todo. “Es muy fuerte”, admitió el brasileño. Que Derrick Lewis es uno de los peleadores más potentes de UFC no es un secreto para nadie. El de Nueva Orleans ha sido capaz de tumbar a muchos grandes luchadores, incluido Francis Ngannou, que hace apenas unos días resistió a la pegada de uno de los más grandes en boxeo, el mismísimo Tyson Fury.

Jailton Almeida golpea a Derrick Lewis INSTAGRAM ufc

Además de resistir, Lewis tenía una sola baza para esta pelea, su poder de noqueo. Sin embargo, en esta ocasión la ‘bestia negra’ no consiguió encontrar el tiempo ni el espacio para encajar sus golpes.

El futuro de Almeida

Después de este triunfo, con el que Jailton Almeida se consolida como uno de los peleadores más peligrosos de la división del peso pesado, cabe preguntarse qué es lo siguiente para él. El brasileño ya ha manifestado en alguna ocasión que quiere enfrentarse a Ciryl Gane, el actual número uno. Esta pelea sería una enorme oportunidad para él.

Por otro lado, también queda pendiente su enfrentamiento con Curtis Blaydes, número cinco en el ranking. Blaydes era el rival original de Almeida para la pelea estelar de UFC Sao Paulo, pero tuvo que retirarse de la cartelera por una lesión. Si consigue superar su lesión, este podría ser una de los duelos más interesantes del peso pesado.