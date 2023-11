Arda Güler, por fin: el turco entra en la lista del Real Madrid ante el Rayo y se acerca su debut

Todo el madridismo espera con emoción la puesta de largo de Arda Güler desde hace meses tras caer lesionado del menisco interno de la rodilla derecha en pretemporada. La buena noticia es que la cuenta atrás ya está llegando a su fin: el centrocampista ha entrado en la convocatoria para el duelo del Real Madrid ante el Rayo y su debut está más cerca que nunca.

"Ha empezado esta semana a entrenar con el equipo, ha recuperado, le faltan minutos y mañana va a estar en la convocatoria", había avanzado antes de dar la lista Carlo Ancelotti en rueda de prensa. Y se mostró prudente con el regreso del jugador: "Poco a poco tendrá minutos, siguiendo un plan específico para recuperar su condición. Lo más importante es que ya trabaja con el resto y muestra sus cualidades".

Tras haber caído lesionado también en septiembre, cuando estaba a punto de volver, por un problema muscular, Güler siguió un plan específico de recuperación y finalmente ha entrado este sábado en la convocatoria para el partido ante el Rayo.

"Es un jugador ofensivo que puede jugar como mediapunta, como delantero centro, extremo derecho a pierna cambiada y, si juegas con centro de campo de tres, puede jugar como interior dependiendo de la exigencia del partido", apuntó el técnico italiano.

Quien no ha entrado en la lista es Ferland Mendy, que, pese a que ha entrenado con el grupo al mismo ritmo y las pruebas no mostraron una lesión, no ha conseguido recuperarse a tiempo de las molestias musculares por las que tuvo que ser sustituido en el Clásico del pasado sábado.

La convocatoria del Real Madrid ante el Rayo