Las claves de la debacle de Aston Martin: un proyecto en 'pañales', una mudanza de fábrica, un coche fabricado 'a ciegas'...

Aunque sean palabras grandilocuentes, catástrofe y debacle definen a la perfección el proceso que está atravesando Aston Martin en la actualidad en el Mundial de Fórmula 1. Iniciaron la temporada por todo lo alto, parecían aspirar a todo después de protagonizar un crecimiento casi milagroso de un año para otro, pero la efervescencia de su puesta de largo ha ido desapareciendo con el paso de los Grandes Premios.

Apenas queda ya la sombra de lo que fue la escudería británica a comienzos del Mundial, en el que se mostró competitiva hasta el parón veraniego. Sin embargo, su hundimiento ha sido tan grave que ahora Fernando Alonso debe pensar más en salvar los muebles que en ganar la 33 o pelear el subcampeonato de pilotos, mientras su equipo ve pasar a McLaren en la tabla de constructores sin oposición.

Una situación frustrante para el bicampeón del mundo, poco apoyado por un Lance Stroll en mala forma y desquiciado con dos abandonos en las últimas dos carreras. Una situación surrealista, impensable hace unos meses, que ha hecho reflexionar a propios y extraños sobre el origen de los males en Aston Martin. ¿Qué le ha pasado al equipo revelación para llegar a este punto, en el que incluso la temporada 2024 parece comprometida?

Un proyecto todavía 'en pañales'.

Aunque Lawrence Stroll se hizo con el equipo en 2021, el proyecto ganador de Aston Martin aún está en ciernes, en su fase más temprana de desarrollo. El inicio incontestable ahora se muestra como una agradable sorpresa que enmascaró muchas deficiencias, pero que engañó a sus ingenieros y parece haber perjudicado el desarrollo del AMR23.

Los sonados fichajes de Dan Fallows o Eric Blandin no se produjeron hasta entrado el invierno, lo que significó que su influencia en el nuevo monoplaza fuese limitada. Para 2024, sin embargo, llevarán las riendas desde el comienzo, y contarán además con dos elementos clave para entender su futuro, su presente y su pasado.

La escudería británica se encuentra en plena mudanza, y trasladar una estructura tan compleja como un equipo de Fórmula 1 siempre perjudica su trabajo diario. En 2024 estrenarán fábrica nueva, a tiempo para el nuevo Mundial, y poco después podrán estrenar su propio túnel de viento para dejar de depender del de Mercedes, otro de sus grandes problemas.

La inestabilidad en el desarrollo del 'equipo cliente'.

Tanto el motor como la caja de cambios y la suspensión de Aston Martin son en realidad aportados por Mercedes, lo que ha tenido consecuencias positivas, pero también negativas. Carecen de independencia para elegir cómo desarrollar las mejoras y evoluciones del AMR23, y se encuentran encorsetados a la hora de escoger qué áreas optimizar y cuáles abandonar en el desarrollo del monoplaza.

Esto ha provocado a su vez que, literalmente, el equipo sea incapaz de entender el funcionamiento de esas novedades en el coche, y por tanto incapaz de anticipar errores o de corregirlos. Básicamente van a ciegas, orientándose gracias a los pocos datos fiables que manejan del simulador, y para colmo dependen también de piezas ajenas. Por eso casi ninguna mejora ha funcionado, ni siquiera tras el parón veraniego.

Mientras los alemanes trabajan siempre con sus propias creaciones, Aston debe adaptar sus nuevas piezas a otras que no dependen de ellos, y que no saben si funcionarán hasta probarlas en los Grandes Premios, en muchas ocasiones sin apenas tiempo para ello, como en Austin. Parece que van hacia atrás mientras los demás mejoran sustancialmente, pero lo cierto es que simplemente no han avanzado nada. Es más, ahora conocen peor el coche y sus comportamientos.

Virtudes anuladas y transformadas en defectos.

Una de las grandes virtudes del AMR23 a comienzos de año era su baja degradación, la más controlada de la parrilla. Sin embargo, entre las piezas que iban desestabilizando ese equilibrado monoplaza inicial, y la decisión de la FIA y Pirelli de introducir una nueva especificación para reforzar los neumáticos existentes y hacerlos más resistentes a cargas mayores, todo quedó arruinado.

La carcasa pasó a ser más dura, más rígida, sin implicar una duración mayor o un menor desgaste de los compuestos, y sin haber detectado ningún problema hasta el momento con los neumáticos. Unos equipos se vieron beneficiados, pero otros perdieron todo el trabajo realizado. Idéntica situación, por cierto, a la de la prohibición de la FIA sobre la flexibilidad del alerón delantero y trasero del AMR23.

A mitad de temporada, la FIA indicó que no eran legales los niveles de flexibilidad de las alas de Aston Martin, y eso provocó que todo se torciera, comprometiendo la capacidad del monoplaza verde en las zonas más reviradas de los circuitos, donde más destacaba. En Canadá funcionaron bien, pero a partir de ahí comenzó el calvario para los de Silverstone. Y con ello, más improvisación, más experimentos innecesarios, y una pérdida evidente de rendimiento. El AMR23, simplemente, perdió su identidad y su personalidad.

Problemas e inestabilidad en todos los frentes.

Tanto Mike Krack como Tom McCullogh afirmaron haber comprendido reiteradas veces en qué fallaba el AMR23. Los buenos resultados fueron engañosos, y provocaron que se orientase el desarrollo de las mejoras en direcciones contradictorias. Saben de la poca eficiencia aerodinámica del monoplaza, de su falta de velocidad a unan vuelta, y sin embargo, no han sido capaces de reaccionar, más bien lo contrario, se han estancado definitivamente con un coche infinitamente más nervioso de conducir.

A eso se le suman los rumores que circulan en el paddock sobre la propiedad del equipo. Lawrence Stroll, aparentemente decepcionado con la deriva que está tomando la carrera de su hijo, podría abandonar el barco antes de lo previsto y vender sus acciones a la petrolera Aramco, que ya es de por sí la principal patrocinadora del equipo. Un entorno en el que, ante la incertidumbre, es más complicado trabajar.

Para colmo, el equipo lleva dos años seguidos presentando pérdidas millonarias; otro motivo más para plantearse la venta. Es verdad que la inversión está siendo enorme para conseguir un proyecto ganador, pero son resultados que no gustan y no acompañan. Por todo ello, parece que 2023 ya está condenado, y 2024 no pinta precisamente bien. ¿Lograrán encontrar de nuevo su camino?