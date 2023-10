La IFAB descarta la retransmisión del audio del VAR en directo en España: "Sería una experiencia caótica"

DeFodi Images via Getty Images

Desde que se instauró y se generalizó como algo normal el uso del VAR en el fútbol español, pero especialmente en los últimos tiempos, uno de los principales reclamos de jugadores, entrenadores y espectadores ha sido poder escuchar en directo el proceso de toma de decisiones dentro de la sala VOR, situada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Muchas decisiones arbitrales amparadas en el VAR han sido ampliamente criticadas y lejos de disipar las polémicas, en algunos aspectos del juego el videoarbitraje las ha avivado. Por eso mismo, en una temporada donde LaLiga ofrece imágenes hasta del interior de los vestuarios antes de los partidos, tener acceso al audio que comparte el cuarteto arbitral con los especialistas del VAR debería ser algo garantizado.

Parecía, de hecho, una posibilidad más real que nunca. Sin ir más lejos, en la Premier League ya han comenzado a abrir la mano y han compartido en más de una ocasión imágenes y sonido del VAR, en ocasiones en las que incluso han pedido disculpas por decisiones desacertadas de los colegiados.

En España, en cambio, lo máximo a lo que se ha tenido acceso también a cuentagotas ha sido a metraje propio de la sala VOR, y desde el famoso "todo ok José Luis" se ha vuelto algo todavía menos común. Por eso no es de extrañar que, finalmente, no se vaya a implementar ninguna opción en las retransmisiones para conectar en directo el audio del VAR.

Al menos esa es la recomendación que ha hecho la International Football Association Boar recientemente. El organismo encargado de definir las reglas del fútbol a nivel mundial y sus futuras modificaciones ha descartado, según ha adelantado el ex árbitro Eduardo Iturralde González en COPE, que el audio en directo del VAR durante los encuentros deba ser accesible.

Para la IFAB, esa retransmisión sería "una experiencia caótica" que no serviría para aclarar nada y generaría aún más confusión. Del mismo modo, se teme que ese audio en directo del VAR pueda crear "un entorno inseguro" para los árbitros, que trabajarían con la presión añadida de saber que su proceso de juicio y reflexión está expuesto constantemente a la opinión pública y la atención mediática.

De esta forma, parece improbable que la retransmisión en directo del audio del VAR vaya a ser una realidad a corto plazo, al menos en España, para enfado del resto del mundo del fútbol. Y todo, además, en un momento en el que la labor arbitral se encuentra más que nunca en tela de juicio, salpicada por los escándalos de Luis Rubiales al frente de la RFEF y del caso Negreira.