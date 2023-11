El consejo de Sean Strickland para los que quieran ser luchadores de MMA

Sean Strickland, actual campeón del peso medio de UFC, lo tiene claro. Para aquellos jóvenes luchadores que quieran ganarse la vida con las MMA su consejo es el siguiente: mejor que se dediquen a otra cosa. Además, ha asegurado que lo más inteligente que pueden hacer los padres de estos jóvenes es no apoyar sus carreras en las artes marciales mixtas. El luchador ha enviado este mensaje .

Aunque pueda resultar paradójico, para Sean Strickland —un luchador de primer nivel de UFC— no merece la pena meterse en las MMA profesionales. "Dejadme que os explique el placer de ser un peleador de MMA", afirma Strickland con ironía a través de su cuenta de Instagram. En el vídeo, aclara que un hombre se le acercó para pedirle consejo acerca de su hijo de 17 años que quiere ser luchador. Su respuesta fue: "No lo hagas".

"Si ves el Contender Series, ¿cuánto crees que les pagan?" Strickland se refería al programa Dana White Contender Series, un show de televisión producido por UFC que sirve como plataforma para captar luchadores de MMA.

Adesanya y Strickland en el careo de UFC293 INSTAGRAM ufc

Strickland continúa explicando que el programa paga cinco mil dólares a cada uno de los luchadores. Sin embargo, el que pierde, a pesar del dinero, no consigue su contrato para pelear en UFC. "Así que todo este tiempo en el que decidiste dedicarte a luchar, podrías haber estado construyendo una vida, desarrollando algún otro aspecto de la vida", incidió.

Por todos es sabido que el luchador estadounidense no tiene pelos en la lengua y son habituales sus afirmaciones controvertidas y antisistema. Hace unas semanas el estadounidense sorprendía a todos haciendo un alegato contra el consumismo y declarando que no iba a cambiar su coche de "mierda" porque ahora sea campeón de UFC.

El futuro del campeón

Strickland está a la espera de que se confirme quién será su rival para la primera defensa del título de campeonato. Con Israel Adesanya fuera de las quinielas, tras su anuncio de que se retira durante una temporada, el nombre que más fuerte suena como aspirante el cinturón es el de Khamzat Chimaev. El checheno se colocó como principal retador tras vencer a Kamaru Usman en UFC 295.

No obstante, Strickland ya ha dejado claro que la victoria por decisión mayoritaria de Chimaev sobre el ex campeón del peso wélter no es mérito suficiente para que le den la pelea de campeonato.