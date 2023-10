Conor McGregor anuncia la fecha de su retorno a la MMA

En principio, el retorno de Conor McGregor a los octógonos estaba planeado para el mes de diciembre. Así lo dejó entrever UFC por medio de su reality, The Ultimate Fighter. No obstante, el retraso de la entrada de la estrella irlandesa en el programa de la USADA (la agencia estadounidense antidopaje) ha ido posponiendo su reaparición. Ahora bien, una vez que UFC y la USADA han roto su relación este organismo ya no es un problema.

Según las palabras del propio McGregor su vuelta se dará en el mes de abril en MMA. "Abril me parece bien. Me hubiera gustado que fuera antes, pero tengo que ser honesto y realista con mis seguidores. Quiero entrar en una buena racha y reconstruirme. Eso es todo. Así que parece que será en artes marciales mixtas", dijo en una entrevista durante la pelea entre Fury y Ngannou.

Eso sí, parece que McGregor no está del todo conforme con el rival al que tendrá que enfrentarse. Si nada cambia, su contrincante debería ser Michael Chandler y esto no parece convencer al irlandés. "Si esto fuera boxeo y si tuvieran en cuenta lo alto que he llegado tanto en títulos como en ventas, no me echarían a los tiburones después de mi lesión. Lo que harían es volver a enfrentarme a esa gente que nunca ha boxeado, pero esto es MMA y las cosas son así", declaró.

McGregor y Michael Chandler durante un episodio de TUF 31 TWITTER @UltimateFighter

¿A qué se refería McGregor con "gente que no ha boxead"”, a Poirier o a Khabib Nurmagomedov? Parece, por tanto, que el ex campeón del peso ligero preferiría otro rival que no fuera Chandler, pero por ahora parece que ese es su destino. Salvo sorpresa, claro, porque UFC podría decidir hacer una pelea especialmente mediática en UFC 300 y cambiar el rival. Ya hay voces, como la de Daniel Cormier, que han pedido que pelee con Makhachev.

Problemas de salud mental

Por otro lado, durante la entrevista McGregor también quiso hacer alusión a las palabras de Alex Volkanovski, que reconoció que tiene problemas emocionales cuando no pelea. "Me han privado de mi sustento durante casi tres años y para mí no ha sido fácil. He estado sentado durante meses y procesando una derrota. Imagínate lo que es eso. Así que escuché lo que dijo Alexander Volkanovski, y me sentí identificado. Debo recuperar mi forma de vida. Este es mi trabajo. No poder pelear es muy frustrante", explicó el irlandés.