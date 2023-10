La durísima crítica de una leyenda del Manchester United tras la derrota ante el City: "Es un cementerio de jugadores"

La nueva derrota del Manchester United a manos del Manchester City este fin de semana ha vuelto a levantar ampollas entre los red devils. El equipo ahora dirigido por Ten Hag no termina de levantar cabeza, y las críticas más duras han llegado por parte de una de las leyendas del club, Gary Neville.

El mito del Manchester United aseguró que el club arrollado este domingo por el Manchester City en Old Tafford (0-3), es un "cementerio de futbolistas".

Neville, que actúa de comentarista en la cadena Sky Sports, criticó duramente la estructura de un club que no gana la Premier League en una década y que fue vapuleado en la última jornada por sus vecinos de Mánchester.

"Cada entrenador que viene al Manchester United, empezamos a pensar que hay algún problema con él en algún momento. Cuando pensamos en jugadores que compramos por 50, 60 o 70 millones, incluso que los han querido otros equipos pero se han decantado por el United, esto termina siendo un cementerio para ellos", dijo Neville.

"Hay una cultura de toxicidad y negatividad en torno al club que no se va. Erik Ten Hag es un fantástico entrenador, no podemos dudar de ello. José Mourinho es un gran entrenador, tampoco lo podemos negar. Lo que hay que pensar es por qué no triunfan en este club. Esa es la cuestión", añadió el exlateral de los 'Diablos Rojos'.

No culpo a estos jugadores

Las críticas de Neville al actual momento del United le llevaron a asegurar que incluso la llamada Clase del 92, que incluyó a David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes y él mismo, tampoco funcionaría en este equipo. "Por muy talentoso que fuera aquel grupo, si llegáramos en este ambiente, habríamos fallado, así que no culpo a estos jugadores".

Tras diez jornadas de Premier League, el Manchester United es octavo, con quince puntos, a once de distancia del líder, el Tottenham Hotspur. Su situación en la Champions League no es mucho mejor, con dos derrotas y una sola victoria, ante el Copenhague, en las tres primeras jornadas