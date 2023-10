Así fue el momento en el que Tchouaméni se lesionó en el Clásico: jugó siete minutos con una fractura en el pie

El Real Madrid no podrá contar con Aurélien Tchouaméni durante los próximos dos meses tras fracturarse el segundo metatarsiano del pie izquierdo durante el Clásico ante el Barça. Una baja sensible para Carlo Ancelotti ahora que el francés había comenzado a afianzarse en su once.

El centrocampista de Les Bleus abandonó el Estadi Olímpic Lluís Companys tras la victoria madridista con una evidente cojera, pero en Concha Espina no saltaron las alarmas hasta este lunes, cuando la entidad blanca emitió el parte médico anunciando la lesión del futbolista.

Nadie pareció percatarse de ello durante el duelo, pues el jugador se lesionó en una acción completamente fortuita: al contener a Gavi para liberar a Modric de la presión y asegurar la posesión para el Madrid. Era el minuto 87 y Tchouaméni se agachaba con gesto de dolor, llegando incluso a palpar la zona.

Pero no hubo sustitución. El partido estaba 1-1 y el equipo merengue apretaba al Barça en busca de la victoria —Bellingham no hizo el segundo hasta el 92—, por lo que el francés jugó siete minutos con la fractura.

IMAGEN DAZN 👀



👉🏻 La acción en la que Tchouaméni se lesionó en #ELCLASICO#ElPostDeDAZN ⚽ pic.twitter.com/YRAGh9zsQ6 — DAZN España (@DAZN_ES) October 29, 2023

El centrocampista galo se perderá hasta nueve encuentros —Rayo, Valencia, Cádiz, Granada, Betis y Villarreal, en Liga, y Braga, Nápoles y Union Berlín, en Champions—, y se espera su vuelta para la Supercopa de España en enero.