Tyson Fury gana pero Ngannou se lleva una victoria moral

Se suele decir en algunos ámbitos del boxeo que las habilidades pugilísticas de los luchadores de MMA son limitadas. Las derrotas de Anderson Silva y Tyron Woodley frente a Jake Paul (un influencer) y la de Conor McGregor frente a Floyd Mayweather parecían sostener esta opinión, al menos hasta la madrugada del sábado en la que Francis Ngannou plantó cara durante 10 asaltos a Tyson Fury, uno de los mejores pesos pesados de todos los tiempos.

No empezó bien el combate para Ngannou, que salió algo frío en el primer asalto en el que todo parecía indicar que no llegaríamos al décimo. Pero el camerunés supo entrar en calor y ya en el segundo consiguió encontrar su sitio en el cuadrilátero. Tanto es así, que en el tercero Fury quiso entrar con un 1-2 y se encontró con un croché defensivo que le sentó en el suelo.

FRANCIS NGANNOU KNOCKDOWN TYSON FURY!!!!! pic.twitter.com/uoxQGwumU6 — Carlos Lamb (@CarlosLamb_) October 28, 2023

Decisión dividida

Muchos pensamos que Francis se iría a por la pelea, pero decidió ser conservador y no arriesgar. El asalto terminó y Fury pudo recuperarse en el cuarto. A partir de entonces el pleito estuvo muy igualado, con Ngannou lanzando los golpes de poder pero con Fury sumando puntos con su mano adelantada. Es probable, de hecho, que eso le diera una pelea en la que Ngannou demostró no solo que puede boxear, sino que tiene un boxeo de élite. Supo atacar, supo defender, supo aguantar los golpes más duros de Fury y supo también seguir el buen plan que le trazaron Nicksick y Tyson. Esto hizo que al menos uno de los jueces le viera como ganador, cosa que no apreciaron los otros dos, que le otorgaron a Fury una decisión dividida.

Puede que Ngannou perdiera, pero con esta derrota se confirma como uno de los más grandes de los deportes de contacto, bien hablemos de MMA o de boxeo. El camerunés, que lleva toda la vida arriesgándolo todo por mejorar, primero dejando Camerún para meterse en una patera y luego rompiendo sus lazos con UFC para dejar de ser explotado, ha conseguido hacerse con nombre propio cuyo caché vale millones tanto en un octógono como en un cuadrilátero.