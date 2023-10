"No están trabajando desde las cuatro de la mañana en una mina": Hantuchova carga contra las reivindicaciones de las tenistas

La extenista y ganadora de varios Grand Slams Daniela Hantuchova ha cargado duramente contra sus compañeras que luchan por la igualdad salarial para el circuito profesional femenino. La eslovaca, en el podcast Livesport Daily, ha afirmado que siente "que estas quejas son un poco de niñas mimadas".

Hantuchova está en contra de las reivindicaciones actuales y piensa que no es necesario el debate sobre ello. "Las chicas no están trabajando desde las cuatro de la mañana en una mina. En el circuito femenino el dinero que recibimos es el que es", ha afirmado la extenista.

Además, ha explicado por qué considera que ella, cuando jugaba, no se quejaba: "Mi generación nunca nos atrevimos a criticar porque sabíamos que los cheques que recibíamos eran gracias a los torneos que disputábamos".

Aunque en ese aspecto no está de acuerdo con sus compañeras de profesión, sí que entiende sus quejas sobre el apretado calendario. "En cuanto a los viajes y los destinos donde se juegan los torneos de la WTA, estoy de acuerdo con las jugadoras. Desde ese punto de vista, el tenis es el deporte más exigente que existe", ha afirmado la eslovaca.

Además, ha revelado que esto fue determinante para su retirada: "Para mí personalmente, esa fue una de las razones por las que lo dejé. Mi cuerpo ya no aguantaba las diferencias horarias, me despertaba siempre fuera de mi ritmo normal, no era sano".