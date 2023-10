Montse Tomé, feliz por el gol de Jenni Hermoso: "La hemos visto sonreír y es la sonrisa de todos"

El gol de Jenni Hermoso ante Italia dio tres puntos decisivos a la selección española para continuar líderes de grupo en la Nations League y poder acceder en unos meses a las semifinales. Pero, además, fue el resurgir de la delantera tras una dura etapa desde el polémico beso sin consentimiento de Luis Rubiales y todo lo que vino después.

Que fuese ella quien marcara el tanto, en su regreso al combinado nacional tras su ausencia en la primera convocatoria de Montse Tomé, fue casi más celebrado que el propio gol. Incluso la nueva seleccionadora confesó sentirse feliz por ello.

"Estamos todas muy felices por haber ganado, porque ella marcara ese gol. Esperábamos que pudiera intervenir y que lo hiciera de esta manera cuando metimos atrás a Italia. Que Jenni hiciera el gol nos hace muy felices. La hemos visto sonreír y es la sonrisa de todos", dijo en rueda de prensa Montse Tomé.

España logró su tercera victoria en tres partidos dentro del Grupo 4 de la Liga de Naciones para acercar el pase a la 'Final Four', en busca también de un billete para los Juegos Olímpicos de París 2024. "A nivel internacional, ganar es muy difícil. Sabíamos que Italia iba a plantear un contexto bastante defensivo y no iba a ser fácil", afirmó.

"Conseguimos la paciencia para crear ocasiones, también serias en esa estructura que nos diera la capacidad de defender hacia adelante y en la segunda parte al final el dominio con el balón hace que el rival vaya a menos", explicó, antes de hablar de lo mejor.

"Lo que más me ha gustado es la paciencia de conseguir llevar el partido a lo que nosotras queríamos. En la primera parte tuvimos ocasiones y las jugadoras siguieron teniendo calma y confianza. En la segunda parte, el equipo siguió teniendo posibilidades y que no se viniera abajo me hace estar muy orgullosa de ellas", confesó.

Tomé confesó que vive los partidos de "manera intensa", aunque "con mucha confianza", y explicó la entrada de Jenni Hermoso en el tramo final, autora del 0-1 en el minuto 89. "Con el cambio de Jenni buscamos tener más soluciones en el bloque bajo de Italia. Seguimos incidiendo en que tuvieran calma, porque se estaban haciendo bien las cosas y al final el gol llegó", terminó.