Vilda, ante el juez del 'caso Rubiales': "No creo que quepa en ninguna cabeza que en un avión el seleccionador coaccione a nadie"

El exseleccionador nacional Jorge Vilda fue uno de los llamados a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional por las presuntas coacciones a Jennifer Hermoso para que afirmara que el beso recibido por Luis Rubiales, entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), había sido consentido.

Ahora, El periódico ha desvelado lo que Vilda dijo en aquella declaración, en la que fue rotundo: "No creo que quepa en ninguna cabeza que el seleccionador de forma pública, en un avión, pueda presionar o coaccionar o decir algo de manera hostil o con amenazas a una persona que conoce desde hace tiempo, que es el hermano de una jugadora que la tiene ese especial aprecio".

Vilda, imputado, afirmó que su entorno sabe que es "incapaz de presionar o coaccionar a nadie", algo por lo que se le podía preguntar "a cualquiera de las futbolistas" que entrenó "durante estos 17 años".

Según contó Vilda, fue a hablar con el hermano de Jenni Hermoso hasta tres veces. A la tercera, después de pillarle las otras dos durmiendo, le pidió si podía él hablar con la futbolista porque la veía "agobiada", con la intención de "bajar la presión mediática" que podría afectar a su "rendimiento deportivo". "¿Cree que en 24 horas buscar dos veces a una persona sea insistente?", preguntó el exseleccionador.

El técnico se escudó en que su preocupación era por Hermoso, a quien tiene un "especial aprecio" porque "la conoce desde hace años". "He recibido mensajes muy bonitos de ella durante durante este mundial, de reconocimiento y de orgullo de todo lo que estábamos haciendo", aseguró además.

Vilda negó haber amenazado con "represalias" al hermano de Jennifer Hermoso: "Si lo pensamos eso es tirar piedras sobre mi propio tejado, porque las únicas represalias que yo puedo hacer como seleccionador sería no convocarla. Pero si yo no convoco a una de las mejores jugadoras del mundo durante los 10 años últimos, lo que yo estaría haciendo es hacer mal la selección".

El exseleccionador también fue preguntado en el juicio por la no convocatoria de Hermoso por parte de Montse Tomé en su primera concentración. Vilda aseguró que no había tenido contacto con la nueva seleccionadora y que, además, no recibió respuesta cuando la felicitó por su nuevo puesto en el combinado nacional.

Su conversación con el hermano de Hermoso

Después de reconocer que sí habló con Rafa Hermoso, hermano de Jenni, Vilda aseguró que no puede contar lo ocurrido con exactitud: "Lo que no me puedo acordar es literalmente de las palabras que utilicé, pero por supuesto que me acuerdo del mensaje que yo quería trasladarle al hermano de Jennifer, Rafa".

La repercusión en la jugadora

Vilda quiso dejar claro que su preocupación era por Jenni, "que es una de las jugadoras más importantes, no solamente en el mundial, sino en toda la temporada para haber conseguido este mundial y sobre todo, durante su carrera".

"Yo en ese momento lo que estaba pensando es que todo esto podía no solamente nublar una celebración, y nublar un mundial excelente, excelente por su parte, sino que en la carrera de una deportista al final lo que podía quedar es un hecho que pasó en una celebración y en una entrega de medallas. Mi intención no iba más allá", añadió.

Su versión sobre el beso de Rubiales

El exseleccionador aseguró que él no fue "consciente de nada" de lo ocurrido en la entrega de medallas porque él se encontraba detrás de la fila. Después tuvo un problema con su hija, que tuvo un dolor en el estómago que hace que tengan que ir al hospital en ambulancia.

"Al llegar al aeropuerto, subimos al avión", donde había un "ambiente de celebración, pues hemos hecho historia", pero después cambia y "no es ni mucho menos el mismo", con grupos diferenciados, uno de ellos formado por Rubiales y sus hombres de confianza. Allí se enteró del revuelo mediático que "estaba cogiendo el beso", que estaba dejando el "hito histórico" de ser campeonas del mundo en un segundo plano.