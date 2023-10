Así es Marc Guiu, la nueva joya del FC Barcelona

El espléndido debut de Marc Guiu Paz con el FC Barcelona ha desatado la euforia y un nuevo estado de felicidad en 'La Masía'. El joven azulgrana, que debutó en primera división con 17 años y 291 días ante el Athletic, saltó al terreno de juego y logró, en apenas 33 segundos sobre el campo y con solo dos toques al balón, el gol que significó el triunfo del equipo culé (1-0).

El jugador nacido en Sant Celoni, Barcelona, hizo su primera gran actuación por la banda del Lluís Companys de Montjuic tras un espléndido pase de Joao Félix. Muy lejos de ponerse nervioso, el futbolista catalán, con todo el descaro y tranquilidad del mundo, no se puso nervioso delante de Unai Simón y cruzó la pelota para introducirla dentro de la red ante la atenta mirada de la defensa del Athletic, consiguiendo un tanto que recordará toda la vida.

Tras el pitido final, el canterano mostró su felicidad y reconoció que había cumplido un sueño después de anotar su primer gol en primera división y con la camiseta del Barça: "He soñado muchísimas veces con este momento. Muchas noches, y en muchos momentos. Estoy muy contento", añadió Marc en los micrófonos de DAZN.

¿Quién es Marc Guiu?

La nueva joya del FC Barcelona llegó al club azulgrana en el año 2013, con apenas 7 años de edad, y procedente de la 'Peña Barcelonista de Sant Celoni', cuando jugaba en categoría prebenjamín. Tras haber pasado por todas las categorías del Barça, Marc se ha convertido en una pieza importante en el esquema del Juvenil A, equipo donde ha anotado cinco goles en este inicio de temporada.

Asimismo, sus grandes aportaciones no pasaron desapercibidas para Rafa Márquez, técnico del Barça Atlétic en Primera RFEF, y le dio la oportunidad de debutar con el segundo equipo blaugrana ante el Nástic de Tarragona. Es un '9' puro de gran altura (1,87 m.) y su potencia, capacidad de remate y velocidad, hacen que el joven atacante se posicione en un buen lugar para suplir la baja momentánea de Lewandowski en el primer equipo.

Contrato profesional y debut con el Barça

El 2 de febrero del 2022 será una fecha que recuerde toda su vida Marc Guiu. Ese día firmó su primer contrato profesional con el FC Barcelona. A partir de ahí, el debut del canterano con el 'equipo de sus amores' no tardaría en llegar: durante la gira del Barça por Japón, el catalán jugó unos minutos en la victoria azulgrana por 0-2 ante el exequipo nipón de Andrés Iniesta, el Vissel Kobe. No obstante, Xavi ya convocó al joven jugador durante esta temporada ante el Granada, aunque no participó ni un solo minuto.

Guiu también muestra sus dotes goleadores en las categorías inferiores de la selección española de fútbol: el futbolista de 17 años ha anotado un total de ocho goles en 12 partidos con la sub-17. Además, fue uno de los hombres más destacados en el último Europeo tras marcar cuatro goles en la cita europea.

Xavi, encantado con Marc

El gran inicio en el fútbol profesional de Marc Guiau no pilló por sorpresa a Xavi Hernández, que ya seguía desde hace un tiempo a su 'nueva perla' azulgrana. Tras el encuentro ante los leones de Valverde, el técnico del Barça alabó al joven futbolista: "Es un chaval de la casa que marca la diferencia, su gol nos da tres puntos muy importantes", aseguró.

Asimismo, Hernández recordó la importancia de tener la "chispa" y el "gol" en momentos que pueden ser decisivos para un partido: "Marc tiene chipa y gol, me gusta mucho. Hay que dar confianza a los jóvenes de la casa. A mí me la dieron con 17 años", reconoció el de Terrassa.