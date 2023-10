La emoción de la familia de Marc Guiu tras su primer gol con el FC Barcelona: "No lo podíamos esperar ni en los mejores sueños"

El joven Marc Guiu, de 17 años, se ha convertido en el hombre del fin de semana tras dar la victoria al FC Barcelona ante el Athletic Club. Xavi Hernández le dio su confianza para debutar contra el conjunto de Valverde y el canterano, a los 23 segundos de saltar al terreno de juego y tras dos toques de balón, puso el 1-0 en el marcador.

Quien vivió con gran emoción ese momento fue su familia, presentes en el Estadi Olímpic Lluís Companys, que no podían creer lo que estaban viviendo en esos instantes, tal y como luego afirmó su padre para 'Atresmedia'.

"No lo podíamos esperar ni en los mejores sueños un debut como este, el debut soñado de cualquier futbolista", afirmó su padre, Manel Guiu, que también confesó que "con los nervios nada más verlo salir hemos perdido de vista todo el partido".

"Tanto la madre como la hermana como yo, todos hemos estado llorando. En casa seguro que también. Todo el trabajo que hay de once temporadas dejándose la piel y mucho más para llegar a este momento", dijo visiblemente emocionado Guiu.

Un debut soñado

El partido frente al Athletic Club difícilmente podrá ser borrado de la memoria del joven Marc Guiu. A sus 17 años, debutó con el FC Barcelona, equipo al que se unió en "prebenjamín, desde el principio de todo" y, por si eso fuera poco, dando una trascendental victoria antes del Clásico.

El de la Masia saltó al terreno de juego en el minuto 79 y tan solo 33 segundos después ya se había convertido en la nueva joya del club blaugrana al hacer vibrar a todos los fans con su gol a pase de Joao Félix.

"Le he dicho que tendría una. Siempre intentamos dar confianza a los jugadores, les ves preparados y que pueden jugar. No tienen cara asustada. Están preparados. Es el momento de apostar por la gente joven y no se podía especular", explicó sobre ello Xavi Hernández al término del encuentro.