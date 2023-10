Volkanovski tranquiliza a Topuria después de UFC 294: "Quiero pelear en enero"

Cuando el high kick de Makhachev superó (por centímetros) la guardia derecha de Volkanovski, a muchos seguidores españoles de las MMA se nos pasó una misma idea por la cabeza: UFC 297 y la pelea con Ilia Topuria. De todos los resultados posibles este era el que peor le venía, en principio, al hispano georgiano.

Y decimos “en principio” porque nada más terminar el pleito Volkanovski dejó claro que quiere mantenerse activo y que quiere estar en UFC 297 para pelear con Topuria:

“Por favor, UFC, necesito mantenerme activo, necesito coger esa pelea. Se me va la cabeza si no peleo, así que me quiero mantener activo. Me encantaría volver en enero en cuanto me curen esta brecha. Me gustaría volver al peso pluma a defender mi cinturón. Quiero a Ilia Tipuria en enero. No puedo estar en casa, necesito estar siempre en un campamento.”

El problema para Volkanovski es que puede ser que la comisión atlética de turno le coloque un período de descanso de seis meses, que es lo habitual cuando alguien es noqueado. Ahora bien, ¿se pueden saltar estas prescripciones médicas? Lo cierto es que sí, ya que otros luchadores antes lo han hecho.

De hecho, ojalá sea así porque este es uno de los mejores momentos para pelear con el australiano. Nadie sale de un KO así sin dejarse algo por el camino, bien sea mentón o confianza. Desde luego, ya sabemos que Volkanovski es humano y que es vulnerable frente a luchadores con guardia zurda.