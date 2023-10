Makhachev y Volkanovski se enfrentan por el reinado del peso ligero en UFC 294

Hasta hace apenas unos días, UFC 294 se presentaba como la revancha entre Islam Makhachev y el anterior campeón, Charles Oliveira: un duelo entre la lucha daguestaní y el jiu-jitsu brasileño. Sin embargo, todo cambió cuando se anunció que Oliveira no podría pelear y que el nuevo rival para Makhachev sería un viejo conocido: Alexander Volkanovski. El combate estelar adquirió un nuevo tono y se transformó en una pelea entre campeones.

Alexander Volkanovski ha demostrado en varias ocasiones que, por el momento y con Ilia Topuria en el horizonte, no hay ningún luchador mejor que él en el peso pluma. Y después de su primer intento fallido de batir a Makhachev a principios de año, The Great había manifestado en múltiples ocasiones que quería volver a enfrentarse al daguestaní para conseguir el título de peso ligero.

No es de extrañar que aceptara la pelea con apenas dos semanas de antelación. Por suerte, el australiano no tendrá que hacer corte de peso, aunque esto no le resta valentía a su decisión. Volka se ha operado recientemente de un hombro y además se enfrenta a un rival que lleva entrenando meses para pelear este sábado.

También es cierto que Volkanovski tiene muy poco que perder si cae derrotado nuevamente, pero si consigue ganar se convertirá en uno de los mejores luchadores de la historia de UFC. Doble campeón y, presumiblemente, podría superar a Jon Jones en el ranking libra por libra de la UFC.

Al otro lado de la esquina tenemos a Islam Makhachev, el discípulo de Khabib Nurmagumedov que sigue sin fallar el camino dejado por su maestro. El sábado será la segunda defensa de título para el daguestaní. No hay que olvidar que Makhachev tiene un espectacular récord de 24 triunfos y sólo una derrota.

El ruso lleva una racha de doce peleas sin perder y han conseguido finalizar la pelea hasta en 15 ocasiones. ¿Podrá finalizar esta vez a The Great? Desde luego, es un reto complicado. No fue fácil ganar a Volkanovski en febrero, pero ahora que ambos rivales se conocen, seguramente esta noche veamos una pelea diferente, aunque no menos emocionante.