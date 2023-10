Laporta se defiende acusando al "madridismo sociológico": "No hay soborno ni delito continuado"

Un día después de conocer que estaba imputado en el caso Negreira, Joan Laporta se mostró confiado en que todo acabará "en una sentencia absolutoria" y aseguró que todo se trata de una "campaña orquestada para desestabilizar al Barça". Y de su procedencia, el presidente azulgrana lo tiene claro: el entorno del eterno rival, el Real Madrid: "Ya hemos competido con ese madridismo sociológico y además le hemos ganado".

En una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio, el máximo dirigente blaugrana admitió que ya se esperaba acabar como investigado por el juez Joaquín Aguirre, pero que su imputación por un delito continuado de cohecho no prosperará.

"Conociendo el histórico del juez del caso Negreira, estábamos advertidos por nuestra defensa de que era muy posible que yo también acabara investigado, pero no hay fundamentos para la imputación, porque no hay delito de soborno ni delito continuado. Y es una opinión mayoritaria dentro de la abogacía de que esto no puede prosperar", afirmó Joan Laporta.

En el auto, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona Joaquín Aguirre ha acordado investigar a Laporta por los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira. Así, el actual presidente azulgrana se suma a otros dos expresidentes del club que ya estaban imputados, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, los dos hombres que ocuparon el cargo entre los dos periodos de Laporta al frente del FC Barcelona.

El magistrado discrepa así del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que entiende que la responsabilidad de Laporta en los pagos, que se produjeron entre 2001 y 2018, había prescrito. El juez Aguirre considera que al ser un delito de corrupción continuada, la prescripción solo es de diez años, por lo que afecta al mandato de Joan Laporta entre los años 2008 y 2010. El presidente del Barça recordó que la Fiscalía "califica los hechos de corrupción deportiva y administración desleal, pero en ningún caso cohecho" y reiteró su extrañeza porque un juez instructor, "que lo que tiene que hacer es investigar", califique los hechos, "que es lo que corresponde a la parte acusadora".

En cualquier caso, Joan Laporta insistió en que en el club blaugrana reina la serenidad, "porque no lo han probado y no lo podrán probar, porque no es cierto" que los 7,3 millones que facturó José María Enríquez Negreira fueran por la compra de árbitros.

Laporta atribuyó estas acusaciones a "una campaña orquestada para desestabilizar al Barça, aprovechando el caso Negreira por parte de un madridismo sociológico que tiene mucha fuerza en los centros de poder de la capital", aseguró. "Ya hemos competido con ese madridismo sociológico y además le hemos ganado. Resulta que ahora está el mismo presidente que lo fue del mejor Barça de la historia, y ahora tienen miedo de que aquella etapa gloriosa que sufrieron mucho se vuelva a repetir, porque cada vez vamos mejor", argumentó.

Para ilustrar su tesis, puso de ejemplo la elección del estadio que albergará la final del Mundial de 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos. "Pedimos ser sede hace meses y seguro que el Spotify Camp Nou lo será de una semifinal. Pero aunque nuestro estadio es el que tendrá mayor aforo, 105.000 aficionados, es lo que hemos hablado antes del madridismo sociológico: los centros de poder de la capital son muy madridistas y seguramente la final se juegue en el Bernabéu", sentenció Laporta.