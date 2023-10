Aouate carga contra Benzema: "Si está cerca de los Hermanos Musulmanes, que lo pague"

La guerra entre Israel y Hamás ha hecho que muchos futbolistas se pronuncien sobre el terror que se está viviendo en Oriente Medio y lleguen incluso a enfrentarse por sus dispares opiniones, como les ha sucedido a Karim Benzema y Dudu Aouate.

"Todas nuestras oraciones por los habitantes de Gaza, que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan a mujeres ni a niños", escribió el exdelantero musulmán del Real Madrid.

Sin embargo, se encontró con una inesperada respuesta. "Eres un hijo de p...", le contestó en cinco idiomas Dudu Aouate, exjugador del Racing de Santander, Deportivo de la Coruña y Mallorca.

Tras la polémica, Aouate defendió su postura en El Partidazo de COPE. "Entiendo que tengamos ideologías diferentes, pero lo que me molestó es que lo que pasó fue algo por encima de la naturaleza. No fue un atentado. De un día para otro masacraron niños, bebés, violaciones...·, afirmó el exguardameta.

"Una persona humana, sea Benzema o cualquiera, y no condena esto rotundamente, para mí es más que un hijo de p...", advirtió Aouate. Pero su mensaje al exdelantero del Real Madrid no quedó ahí.

El exfutbolista fue preguntado por la presunta vinculación de Benzema con los Hermanos Musulmanes, acusación que hizo hace unos días el Ministro del Interior francés, y no tuvo reparo en decir su opinión al respecto.

"Benzema es musulmán. Y es que, durante años, por imágenes, creo que está cercano a los Hermanos Musulmanes. Cuando no niegas una cosa así, con toda la gente que te sigue, al margen de las ideas que tengas, cuando no lo dices de tu voz, no se puede creer. Yo no soy policía, pero que lo investiguen, y si lo es, que pague por ello", dijo.

Tras asegurar de que no le afectan las amenazas que ha recibido después de insultar a Benzema, Aouate sí que reconoció que le "provoca tristeza, porque eso quiere decir que hay mucha gente esté a favor de esto".

Su opinión sobre Hamás

El exjugador del Racing quiso aclarar también que, como "el 60 por ciento de la gente en Palestina votó a Hamas en las elecciones", para él esta organización es la culpable del sufrimiento de la población.

"Si a Hamás no le importa su población significa que tiene que pagar las consecuencias. Hay familias aquí (en Israel) con gente secuestrada allí. El mundo tiene que entender que Israel siempre le ha dado de todo a Gaza: luz, agua, dinero, trabajo... Y nos pagan con esto de un día para otro. Vamos contra Hamás, no contra la población", explicó.

Por último, Aouate también dejó claro que estaría dispuesto a combatir por Israel en esta guerra. "He llamado para ir, pero hay mucha gente por delante", confesó.