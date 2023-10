El emotivo mensaje de despedida a Álvaro Prieto de uno de sus mejores amigos: "Cuídanos mucho, tu huella es eterna"

Córdoba y su gente lloran la pérdida de Álvaro Prieto, cuyo cuerpo sin vida fue hallado este lunes entre dos vagones de un tren de la estación sevillana de Santa Justa tras cinco días desaparecido. Su fallecimiento ha dejado un gran vacío en la vida de sus seres queridos, que le despedirán en un funeral íntimo.

Antes de que llegue el momento de darle su último adiós al joven canterano del Córdoba, uno de sus mejores amigos ha querido hacerlo primero con una emotiva carta publicada en sus redes sociales, en la que le promete cuidar de los suyos.

"Ya se te echa muchísimo de menos, yo sé que tú a nosotros también", comienza la misiva del joven, que recuerda las veces en las que Prieto le llamaba por teléfono para saber "qué tal me iba por Sevilla y comentarme las ganas que tenías de verme". En ella, también confiesa que "nunca podré expresar con palabras lo que significas para mí", y le da las gracias "por estar todos los días desde muy chicos pegado a mí, de mi mano".

Junto a un vídeo repleto de imágenes de ambos juntos, el chico destaca "la de momentos que tengo contigo y que no se van a borrar de mi cabeza jamás", y reconoce que "quizás me ha tocado una parte muy dura en esta situación, ser la última persona que estuvo contigo, pero jamás diría que no". En este sentido, asegura sentirse "muy afortunado de haber podido recibir ese último 'te quiero, bro' allí sentados en la acera de la carretera antes de entrar en la discoteca".

"Sé que nos vas a cuidar desde arriba", apunta el joven, que le cuenta a su amigo que "lo que te quiere la gente, y la huella que dejas en el mundo, es muy, muy, muy grande". También le pide que siga "disfrutando, haciendo feliz a la gente por allí arriba y con esa lucha incansable, que no hay cosa que se te dé mejor".

Y le promete que "aquí abajo yo me encargaré de cuidar en todo lo máximo a tu gente, tus amigos, que son muchos, y tu familia", y que "no te olvidaré jamás". Pese a estar dedicándole ese mensaje "con lágrimas en los ojos", confiesa, "intentaré no soltar muchas más estos días, que se que no te gusta vernos no sufrir", aunque no tiene claro "si lo voy a conseguir".

"Cuídanos mucho, tu huella es eterna. Nos vemos pronto amigo mío, gracias por ser de mis mejores amigos siempre y por no fallarme nunca", concluye su carta el joven.