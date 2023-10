Álvaro Prieto se subió al techo del tren y sufrió una fortísima descarga de 3.500 voltios al tocar la catenaria

Conforme avanzan las horas, y a falta de la autopsia definitiva cuyos resultados se conocerán este martes o mañana miércoles, se van conociendo más detalles sobre la trágica muerte de Álvaro Prieto, el joven cordobés que desapareció el pasado jueves y cuyo cadáver fue encontrado el lunes por la mañana entre dos vagones junto a la estación de Santa Justa (Sevilla).

El Delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha desvelado este martes algunos matices más. Al parecer, Álvaro llegó a la estación de Santa Justa y no pudo acceder al tren porque su móvil estaba sin batería y no tenía otra forma de acreditar el billete. "Por lo que me han informado se le ofrece cargar el móvil, pero no accede", asegura Pedro Fernández. Se desconoce porque el chico no aceptó el ofrecimiento y dejó el lugar.

Una vez que abandona ese recinto, es cuando las imágenes de una gasolinera captan al joven accediendo, por la zona de talleres, restringida, al techo del tren, según confirma también el Delegado del Gobierno.

Es en ese instante cuando Álvaro se agarra a la catenaria del tren, recibiendo una fortísima descarga eléctrica -según varias fuentes, de hasta 3.500 voltios- que provoca su muerte y que caiga a la zona entre los dos vagones, donde queda atrapado.

Allí se quedó el cuerpo de la víctima, invisible para los drones que los días siguientes estuvieron tratando de localizarlo. Solo cuando el lunes por la mañana el tren, averiado desde finales de agosto, se puso en marcha para una operación rutinaria, las cámaras de TVE captaron el trágico momento.