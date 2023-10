Paquito Navarro reta a Tapia y Coello: "Nadie es invencible... todos tenemos puntos débiles"

Paquito Navarro (Sevilla, 1989) no pierde la sonrisa y la ambición de títulos en su regreso al revés junto a Federico Chingotto. El jugador andaluz arrancó un ambicioso proyecto junto al argentino con el que volver a lo más alto en este 2023 tras una época de malas resultados, y tras varias semanas de adaptación ha empezado a recoger sus frutos en las últimas rondas.

Antes de su viaje a Ámsterdam, donde cayó en la final ante la dupla Franco Stupaczuk - Martín Di Nenno, repasó la actualidad del pádel, sus objetivos en la recta final del 2023 y su sueño junto a Chingotto en una entrevista concedida a 20Minutos en el marco de la presentación de su nueva pala, la Bullpadel Hack 03 2024.

¿Cómo valora estos meses que ha estado con Chingotto? ¿Qué le ha aportado a su juego este tiempo a su lado?Pues muy bien, la verdad que cuando arranqué con 'Chingo' venía de una racha muy mala, no ganaba partidos. Probar a jugar en la derecha fue una experiencia de la que no me arrepiento, pero descubrí que no era mi sitio. Ya lo siento por el pobre 'gato' [Juan Tello, su anterior pareja] que me tuvo que aguantar en esa posición de pista. En 'Chingo' he encontrado una derecha clásica que está sacando mi mejor versión una vez más, así que supercontento y muy agradecido a Chingo.