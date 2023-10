Philip Lahm se suma a las críticas contra el Mundial 2030: "La FIFA descuidó el aspecto medioambiental en la elección de las sedes"

La FIFA anunció hace apenas unos días que España, Portugal y Marruecos serán las sedes oficiales para la Copa del Mundo de fútbol en 2030. Sin embargo, tratándose del centenario y queriendo contentar a la última candidatura rechazada, también otorgaron algunos partidos a Argentina, Uruguay y Paraguay.

Una decisión histórica que llevará el Mundial a tres continentes distintos por primera vez. Celebrada por muchos, pero criticada también por otra buena parte del universo futbolístico. Otro cambio más a un torneo cuyo formato ya fue alterado de cara a 2026, con tres países anfitriones y 48 equipos en liza, que divide a aficionados y profesionales del fútbol.

El último de ellos en alzar la voz contra el Mundial 2030 ha sido el ex futbolista Philip Lahm, campeón del mundo con Alemania en 2014 y director de la Eurocopa 2024 que se celebrará en su país. El ex del Bayern de Múnich no concibe que se lleve a cabo el campeonato en lugares tan distantes, separados por miles de kilómetros; ni que la FIFA haya obviado en su elección factores como el impacto medioambiental.

Lahm ha asegurado que la FIFA ha descuidado el aspecto medioambiental al adjudicar el Mundial de 2030 a seis países de tres continentes, entre ellos a España, aunque su crítica apenas tiene que ver con nuestro país. De hecho, las distancias entre las sedes marroquís, portuguesas y españolas apenas son reseñables en comparación a los desplazamientos que algunos equipos y aficiones deberán hacer entre Europa y Sudamérica.

Ese sí ha sido uno de los aspecto sobre los que ha polemizado Lahm. Los equipos y los aficionados deberán recorrer miles de kilómetros para estos partidos en un contexto en el que, además, muchos futbolistas han empezado a pronunciarse en contra del calendario impuesto, denunciando la falta de descanso y el exceso precisamente de desplazamientos y kilometraje.

Igualmente, la contaminación preocupa mucho al exfutbolista, al que le resulta "difícil" entender cómo estar trasladando un Mundial entre continentes sin incrementar ostensiblemente el impacto medioambiental: "Estamos intentando organizar la Eurocopa más verde de la historia, mientras la FIFA descuida este aspecto". Otra incongruencia con la situación actual de muchos otros deportes, además, ya que la propia Fórmula 1 restringe sus fechas para reducir viajes y emisiones.

En ese sentido, el director de la Eurocopa afirmó que los desplazamientos se reducirán al mínimo en su torneo y que no utilizará un helicóptero para ver a todos los equipos y visitar las 10 sedes, como hizo el organizador del torneo, Franz Beckenbauer, en el Mundial de Alemania 2006: "Ya no encaja en los tiempos actuales que se recorra el país en helicóptero. Independientemente de eso, no soy partidario de los vuelos en helicóptero".

Lahm sí que se mostró a favor, al menos, de regresar a Uruguay por el centenario de la competición, que se celebró en el país latinoamericano en 1930 por primera vez con la selección 'charrúa' saliendo campeona. Aun así, añadió que la dispersa edición de 2030 también le hará echar de menos "la idea de una fiesta del fútbol", con la inauguración y la final tan distanciadas: "Nos reunimos, nos vemos y mostramos cómo queremos vivir juntos, pero todo esto no será así esta vez en los planes de la FIFA".

Joseph Blatter y Marco Rose, también detractores

El exfutbolista alemán no ha sido el primero aun así en atacar a la FIFA por dividir en seis los países del Mundial. El primero en expresarse en contra de esta séxtuple sede fue Joseph Blatter, presidente de la FIFA entre junio de 1998 y octubre de 2015, que aseguró en una entrevista con Relevo que esta decisión no hace más que "destrozar el torneo", y que "no es lógico ni está bien pensado".

El ex mandatario destacó varios aspectos negativos que ahora Lahm ha hecho propios, como la enorme cantidad de horas de viaje y el desgaste que sufrirán equipos y seguidores. Además, cabe aclarar que en Sudamérica será pleno invierno; y España, Portugal y Marruecos transitarán el verano durante la Copa del Mundo, que seguramente será en la tradicional fecha de junio y julio. En su caso, eso sí, Blatter sí menospreció la candidatura íbero-marroquí: "A mi entender, el Mundial debería haberse celebrado en Sudamérica, exclusivamente en Sudamérica".

Marco Rose, entrenador del RB Leipzig, fue directo por su parte sobre el tema: "Mi primer pensamiento es que es una pena y una estupidez". Así de claro se mostró en plena rueda de prensa tras perder 3-1 contra el Manchester City en Champions League. Aun así, previamente ya había expresado su opinión: "Lo primero que pensé fue que los jugadores tendrán que viajar de un lado a otro".

Además, acusó a la FIFA de ser desorganizada y se burló del organismo rector del fútbol mundial: "¿Los partidos de la fase de grupos se jugarán en un mismo país? Como ves, todavía quedan muchas dudas. Estamos aquí inventando esto, inventando aquello y queriendo hacer algo mejor. Un día vamos a jugar en el Monte Everest, porque podemos imaginar un campo de fútbol allí y alguien queriendo explotarlo".