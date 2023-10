Las "múltiples amenazas" por escupir a Messi obligan a Sanabria a pronunciarse: "No haría nada parecido a ningún compañero"

La imagen dio la vuelta al mundo: Antonio Sanabria escupiendo a Leo Messi en las eliminatorias sudamericanas. "No sé ni quién es", respondió el astro argentino ya en zona mixta, donde quiso zanjar el tema. Pero el asunto no terminó ahí, pues el paraguayo se vio obligado a volver a pronunciarse poco después ante las "múltiples amenazas" recibidas por el encontronazo con el '10' para aclarar que no le escupió.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el delantero del Torino ha asegurado que no fue eso lo que pasó tras el intercambio de palabras con el capitán de la albiceleste y se ha preguntado "qué ejemplo le daría a mis hijas cometiendo un acto así".

"Me veo en la obligación de salir a desmentir lo que pasó anoche por el simple hecho de ver a mi familia afectada y por recibir múltiples amenazas por un hecho que nunca pasó", ha comenzado Sanabria. "No haría nunca parecido hacia ningún compañero de profesión, ni a ninguna persona, por respeto", ha dejado claro.

El paraguayo ha concluido pidiendo "que vean todas las imágenes", puesto que, según sus declaraciones tras el Argentina-Paraguay, Messi estaba "lejos" de él en el momento que escupe. "Lo que pasa que en la imagen, como se ve desde la parte de atrás, parece que lo escupo, pero nada que ver, en ningún momento", aseguró entonces.