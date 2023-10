La exmujer de Dani Alves da definitivamente la espalda al brasileño: "Para mí ha muerto"

El destino de Dani Alves, en prisión preventiva en la cárcel de Brians 2 desde el pasado 20 de enero, parece haberse torcido aún más aún más mientras sigue esperando la fecha del juicio que ofrezca una condena definitiva, pues su exmujer, Dinorah Santana, le ha dado la espalda: "Para mí ha muerto".

La madre de sus dos hijos ha tomado esta decisión al sentirse utilizada por el brasileño como 'salvavidas' para evitar la cárcel. De hecho, Santana se mudó junto a los jóvenes de 15 y 16 años a Barcelona para escolarizarlos en la ciudad condal y ayudar al futbolista a salir de prisión, algo que finalmente no ocurrió.

Por eso, Santana fue muy rotunda con el ex del Barça en sus declaraciones al programa Cuatro al día, en las que se desligaba por completo y para siempre de su ex marido: "Para mí no existe, para mí ha muerto. Yo siempre he bajado la cabeza, nunca he hecho shows, nunca he hecho escándalos...".

"Yo todo lo que he hablado, y tengo aquí los WhatsApp, era orientado a lo que tenía que decir: 'mira, va a llegar al aeropuerto... vas a tener prensa, tú vas a decir esto y esto. Cuando tú salgas de la cárcel, tú vas a decir esto y esto...", añadió Santana en su testimonio, dejando muy claro su enfado y la sensación de sentirse engañada y manipulada por Dani Alves.

"Nadie me ha presionado", explicó, aunque también dejó claro que lo hizo "por ayudar al padre de mis hijos", y por ningún otro motivo: "Me ha utilizado hasta cuando le he servido. Nos pidieron mudarnos y nosotros nos íbamos a mudar. Yo he buscado colegio. Nosotros habíamos estado en la cárcel y luego enseguida le denegaron la libertad. Y él desapareció. Fue solamente así. Lo vi muy bien, muy arrogante".

Para concluir, la ex mujer de Alves dejó una última frase a modo de sentencia que apunta a que tanto ella como sus hijos serán los que desaparezcan para siempre del entorno del ex del Barça: "Ser hijos de un presunto violador es algo muy desagradable. Quiero que desaparezca de mi vida".

Pese a ello, el futbolista no está sólo, entre otras cosas porque aún no se ha materializado su divorcio de Joana Sanz. De hecho, el jugador hasta le dedica cartas de amor desde la cárcel mientras ella sigue residiendo en Barcelona y permanece pendiente a su caso.

El juicio que ponga fin al 'caso Alves' está cada vez más cerca —está previsto que se celebre entre este mes de octubre y noviembre—, por lo que el brasileño decidió hace unas semanas dar un giro a su estrategia de defensa y cambiar de abogado, dejando a Cristomal Martell para apostar por Inés Guardiola, doctora en Derecho Penal.