Los destinados a romper la barrera de las dos horas en la maratón: Kiptum y Kipchoge

El keniano Kelvin Kiptum estableció en Chicago un nuevo récord del mundo de maratón con dos horas y 35 segundos, una marca que acerca su gesta a la frontera de las dos horas, algo que hace unos años parecía impensable que se pudiera llegar a conseguir. El único que se había acercado a esta barrera había sido Eliud Kipchoge con un registro de dos horas, un minuto y nueve segundos, pero Kiptum ha cambiado las reglas del juego y parece ser el corredor llamado a romper esa barrera inhumana de los 120 minutos.

En el tercer maratón de su vida, con apenas 23 años, Kelvin Kiptum borró de un plumazo las continuas gestas de su compatriota Eliud Kipchoge, considerado el mejor maratoniano de la historia, para escribir su nombre en la primera página del libro de oro del atletismo mundial.

El joven atleta africano ya llevaba un tiempo avisando de su potencial y de su ambición. Lo hizo en su debut en maratón, el 4 de diciembre de 2022, cuando arrasó en Valencia con dos horas, un minuto y 53 segundos, y se convirtió en el tercer hombre más rápido de la historia del maratón. La segunda, el 23 de abril de este 2023, en su primer 'major' —las mejores maratones del planeta—, en Londres, dónde firmó dos horas, un minuto y 25 segundos, a solo dieciséis segundos de la plusmarca mundial de Kipchoge.

A la tercera fue la vencida, en Chicago, destrozó el récord mundial y paró el crono en un estratosférico dos horas y 35 segundos, rebajando en 34 segundos las dos horas, un minuto y 9 segundos de Kipchoge.

Tal fue el ritmo que impuso el keniano desde el principio que incluso las liebres tuvieron problemas para poder guiarlo en su gesta histórica. 14 minutos y 26 segundos en los primeros 5 kilómetros, 28 minutos, 42 segundos en los primeros 10 kilómetros y una hora y 48 segundos en la media maratón reflejan el elevado ritmo de carrera del keniano, que llegó con fuerzas de sobra a la parte final, donde pudo subir el ritmo aún más para hacer los últimos 10 kilómetros en 28 minutos y 30 segundos, algo más rápidos que los diez primeros kilómetros de carrera y, además, recorriéndolos 36 segundos más rápidos que Kipchoge en su mejor tiempo en maratón y firmar la segunda parte de la carrera en 59 minutos y 47 segundos, siendo un minuto más rápido en la segunda parte de la carrera que en la primera mitad.

Con 23 años, Kiptum se ha convertido en el maratoniano más rápido de la historia. Autor de tres de las seis mejores marcas realizadas en la historia y su gesta reabre el debate sobre si se podrá bajar de las dos horas en un maratón oficial.

De momento, el único que ha podido rebajar esa barrera ha sido Kipchoge, aunque su hazaña no fue homologada. Fue el 12 de octubre de 2019, en Viena (Austria), cuando el keniano hizo un tiempo de una hora 59 minutos y 40 segundos con una carrera hecha a su medida, la "Ineos 1.59", en la que contó con ayudas externas no permitidas por la Federación Internacional de Atletismo y, por tanto, su marca no pudo ser contabilizada.

Corrió detrás de un vehículo que le iba marcando el ritmo para batir el muro de las dos horas y rodeado por siete 'liebres' en formación de flecha para protegerlo del viento. Esos siete corredores formaban parte de un equipo de 41 atletas de primer nivel que se fueron turnando a lo largo de toda la carrera para darle apoyo.

En apenas diez meses, el 10 de agosto de 2024, se celebrará el maratón masculino de los Juegos Olímpicos de París. Kipchoge, que para entonces tendrá 39 años, aseguró hace unos días que su objetivo es lograr su tercer oro consecutivo, algo que nadie ha logrado. Kiptum, que ya tendrá los 24 años, también se lo ha marcado como objetivo, como reconoció tras ganar en Chicago.

El duelo está servido para París 2024. Todas las miradas del mundo del deporte mirarán ese día hacia el asfalto de la capital francesa con una pregunta en mente: ¿habrá cambio de reinado en el maratón?