Cuando la mente es más importante que el cuerpo humano

La salud mental, un tema tan tabú en nuestra sociedad como esencial de cuidar. Menos reconocida que la física, pero tan necesaria. Una batalla, una guerra constante a la que siempre se debería hacer frente. Sin ella, es insostenible avanzar, como un escenario oscuro ante un mundo imposible de vivir. No entiende de edades, géneros o clases sociales.

La concienciación sobre la salud mental a lo largo de la historia del deporte, afortunadamente, ha ido cogiendo relevancia y normalizándose con el transcurso de los años. Este gran paso, sin duda alguna, se ha convertido en un gran avance para eliminar la estigmatización que existe en todo el mundo con respecto a este tema. A día de hoy, el "psicólogo ya está aceptado como un miembro más del staff técnico", como nos recalca Oliver Martínez, psicólogo deportivo. Por ello y aunque el "10 o 15% de los deportistas tengan ciertas reticencias por falta de información", este problema dejó de ser un tabú cuando "las grandes estrellas viralizaron un hecho que puede llegar a ser tan común como ir al médico o al dentista".

Con el paso del tiempo, los clubes de los distintos deportes han ido normalizando en su filosofía que la salud mental de sus deportistas es tan importante como un cuerpo sano y sin lesiones físicas: "Los primeros pasos se dieron en Estados Unidos", país donde se inició un 'movimiento' que llegaría a Europa de la mano de España, uno de los primeros países del viejo continente en ponerlo en práctica.

Casos más destacados

Curiosamente, los dos países anteriormente mencionados, entre otros, poseen varios ejemplos donde ciertos deportistas reconocieron públicamente el problema mental por el que estaban atravesando. Paula Badosa, la japonesa Naomi Osaka, el mejor nadador de todos los tiempos Michael Phelps, Agassi, el jugador de baloncesto Ricky Rubio, Jesús Navas, la gimnasta ganadora de 37 medallas olímpicas Simone Biles o el mismísimo Andrés Iniesta, que estuvo pasando por una depresión un año antes (2009) de anotar el gol que otorgó la primera estrella mundial para España en un campeonato del mundo de fútbol.

No obstante, el caso más impactante que se recuerda en el mundo del deporte es el episodio de suicidio de Robert Enke, exportero del FC Barcelona, Tenerife y Benfica, entre otros. El 10 de noviembre del 2009, el alemán, que sufría una depresión debido a diferentes altibajos en el deporte y problemas privados, entre ellos el fallecimiento de su hija Lara, decidió arrojarse a las vías de ferrocarril en Hannover para ser arrollado minutos después por un tren de mercancías que pasaba por la zona: "Se quitó la vida", afirmó su representante Jor Neblung. Una tragedia irreparable y que podía haber sido evitada con ayuda psicológica.

Beneficios de una ayuda psicológica

Oliver Martínez (@oliverpsicologodeportivo) reconoce que "el miedo al fracaso, no cumplir con las expectativas, que acabe su carrera por lesión o no alcanzar la mejor versión", son los mayores miedos y problemas a los que se puede enfrentar un deportista de élite. Estas presiones internas, además, "pueden acarrear distintas enfermedades como pueden ser la depresión, la ansiedad o el síndrome de desgaste profesional" (más conocido como el burn out), el cual genera una sensación de agotamiento, desmotivación o insatisfacción en tu trabajo.

Por ello, la mejor opción para evitar todo este tipo de problemas es abrirse y "acercarse" a un profesional que "le explicará todos los beneficios y lo que puede suponer una ayuda psicológica buena": autoconocimiento, para conocerte mejor a sí mismo; gestión del estrés y emociones; mejora de las relaciones interpersonales; superación de algún tipo de trauma o experiencias difíciles de soportar; lograr un mejor desarrollo personal; y, por último, mejorará la salud mental, un problema que podría salvar la vida de cualquier persona.