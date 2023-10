Djokovic se pica con Rafa Nadal: "No me sentiría frustrado por no ser el que más Grand Slams tiene"

Siempre fue Novak Djokovic el alma discordante del llamado 'Big Three', los tres mejores tenistas de la historia, selecto grupo en el que el serbio convive con Rafa Nadal y Roger Federer. Durante muchos años, los tres compitieron por destacar sobre el resto sumando Grand Slams, pero ahora, con el suizo retirado y Nadal en el dique seco por una lesión, Djokovic ha tomado ventaja, una clara ventaja.

Las cuestiones sobre esa lucha por ser el mejor siempre han sido recurrentes, y todos han opinado al respecto. En las últimas semanas fue Nadal quien lo hizo en Movistar +: "Creo que Novak siente esto con más intensidad que yo. Si no lo hubiera conseguido, podría haber sido una frustración mayor para él. Quizá por eso lo hizo. Creo que ha tenido la capacidad de llevar la ambición al máximo. Creo que yo también he sido ambicioso, pero me lo he tomado de otra forma, lo que me ha permitido ver las cosas de otra manera".

Las declaraciones del mallorquín no tardaron en llegar a los oídos de Djokovic, que opinó al respecto durante una entrevista en un medio local, Sportal: "No me sentiría frustrado por no ser el que más Grand Slams tiene. No tengo intención de hablar negativamente de Rafa o de Roger Federer, mi respeto hacia ello. Es la opinión de Rafa y yo, por supuesto, no estoy de acuerdo. Tengo mi opinión, pero no la compartiré porque no quiero que profundicemos en eso".

Djokovic prefirió morderse la lengua antes que opinar y mantuvo un respeto reverencial hacia el español: "Rafa es un gran campeón y le respeto y aprecio como tal, mi mayor rival y como un jugador que contribuyó a dar forma a mi juego y a los resultados que he conseguido".