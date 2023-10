El juez del caso Rubiales restringe el acceso a los vídeos de las declaraciones por las filtraciones a los medios

El caso Rubiales, ya en pleno proceso judicial, es uno de los puntos de mayor interés informativo en nuestro país. Cualquier mínimo detalle toma una relevancia enorme conforme sale a la luz, cualquier novedad es retransmitida al instante, y cualquier documento o elemento que anticipe lo que sucede en el juicio, durante, las comparecencia, vale oro.

Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso del beso del expresidente de la RFEF Luis Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso, Francisco de Jorge, está harto. Harto de filtraciones sobre el juicio, harto de que los medios de comunicación aireen lo que sucede en su sala, y harto de la especulación en torno al caso.

Por eso mismo, este pasado martes ha anunciado que se iniciará una investigación sobre esas filtraciones a distintos medios de las declaraciones que se han producido en la causa, y ha restringido a las partes el acceso a los vídeos de las comparecencias para cerciorarse de que ninguna de ellas es la responsable de tales filtraciones.

El magistrado ha adoptado esta decisión tras la filtración la pasada semana a la prensa de un extracto de la declaración que prestó Rubiales como investigado por delitos de agresión sexual y coacciones, y este lunes, la que prestó Jenni Hermoso ante la fiscal del caso, Marta Durántez, antes de formalizar su denuncia por lo ocurrido tras la final del Mundial de fútbol, celebrada en Sídney (Australia).

Este martes, Francisco de Jorge ha tomado declaración como investigados al exseleccionador femenino Jorge Vilda y al director de marketing de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Rubén Rivera, y ahí ha sido cuando ha mostrado su malestar por las filtraciones que se están produciendo, aprovechando la de la declaración de Jenni Hermoso emitida íntegra en una televisión.

Unas filtraciones que el titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional ha anunciado a las partes que se van a investigar porque constituyen delitos graves de revelación de secretos, pero que tendrán más consecuencias. Por lo pronto, el juez ha decidido retirarles el acceso a los vídeos de las comparecencias para evitar nuevas filtraciones, y solo permitirá consultarlos y reproducirlos en el juzgado.

En el caso de Jenni Hermoso, fue el programa 'Código 10' de Telecinco el que desveló la grabación completa con su declaración ante la Fiscalía este lunes, provocando ese enfado en el magistrado. "Me estaban sometiendo a algo que yo en ningún momento busqué ni hice para encontrarme con esa situación".

"Apenas hablamos, y lo siguiente ya fue sus manos en mi cabeza y ya ahí no escuché nada más. Me vi con el beso en la boca y ya directamente me bajé a la tarima con mis compañeras. Claramente me sentí no respetada. En ese momento no se me respetó en ningún momento, ni como jugadora ni como persona, estaba viviendo algo que era histórico", aseguró Hermoso ante la Fiscalía.

En el caso de Luis Rubiales, la pasada semana se filtró igualmente su declaración del 15 de septiembre ante el juez, en la que el ex mandatario seguía excusando su comportamiento: "Esto no es que alguien ha llevado a una oficina a alguien a escondidas a darle un beso por la fuerza. No. Es que fue algo tan natural, a la luz de millones de ojos... ¡Si es que le pregunté antes! ¿Cómo no la voy a respetar? Y ella se fue muerta de risa y dándome dos cachetes en el costado".

En aquella sesión, Rubiales también confesó que Jorge Vilda, ex seleccionador, había hablado con el hermano de Jenni Hermoso para disuadirla de denunciar la situación. Una estrategia que después intentarían Albert Luque y Rubén Rivera en Ibiza con las jugadoras de vacaciones, y que precisamente le ha valido al motrileño para ser investigado también por coacciones.