Un excanterano del Real Madrid, atrapado en Israel en plena guerra: "Hemos intentado salir pero han cancelado todos los vuelos"

La guerra entre Israel y Gaza ha dejado atrapados en Israel al excanterano del Real Madrid José Rodríguez, actual futbolista del Hapoel Tel Aviv, y a toda su familia. Aguantando los bombardeos sobre el país israelí desde un búnker en su casa, el jugador ha relatado cómo está viviendo situación: "Hemos intentado salir pero han cancelado todos los vuelos".

"A ver si mañana [por hoy] podemos salir a Estambul y luego a Barcelona", señaló en la noche de este sábado en una entrevista en Cadena Cope. "Por coche es prácticamente imposible, han salido algunos aviones, porque compañeros nuestros se han ido", explicaba.

En este sentido, el centrocampista ha lamentado que "justamente mi vuelo lo han cancelado", y pese a que tenía previsto otro para este domingo, no está claro si podrá volar. "Depende de cómo sea esta noche, supongo que, si está todo relajado, se podrá volar, y si está como esta última hora supongo que no".

El ex del Real Madrid ha relatado que "por la noche se han intensificado los ataques y se pasa un poco peor", y ha revelado que "se ven los fogonazos de los misiles".

"Lo que nos piden las autoridades es que nos metamos en la habitación segura, pero si sales a la calle se ve perfectamente y se escucha bastante", ha añadido. Sobre el protocolo que deben seguir, Rodríguez ha explicado que "tenemos unas sirenas por zonas, y desde que suena tenemos un minuto y medio para meternos en el búnker".

Además, ha asegurado que "ha sido el club el que nos ha dicho a los extranjeros que nos vayamos". De los dos españoles que trabajan en el cuerpo técnico del Hapoel, uno ha salido ya hacia Chipre, mientras que el otro sigue en el país porque "su mujer está en el hospital porque va a tener un bebé y no puede salir", ha explicado.

"No me gusta alarmar, pero yo soy una persona que no se alarma por nada y estaba vez noto un poco de miedo", ha confesado también en El Chiringuito. "Por mi familia y porque, con el sistema de misiles los suelen coger casi todos, pero han entrado por tierra también, y eso es lo que asusta, que puedan entrar en tu casa", agregaba.

En este sentido, Rodríguez ha apuntado que, "si estuviese solo, a lo mejor no estaría tan preocupado, me iría al norte que me dicen que no hay mucho peligro por allí, porque al final estamos a 60 kilómetros de la Franja de Gaza".