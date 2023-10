Alonso y la estrategia de Aston Martin en el sprint: "Priorizamos la carrera del domingo"

Una buena octava plaza firmó Fernando Alonso en el sprint del Gran Premio de Qatar tras la sanción de cinco segundos de Leclerc —por superar los límites de pista—, y un punto más para el asturiano en la clasificación. Lo importante, sin embargo, llega este domingo, algo en lo que no dejaron de pensar desde Aston Martin.

"Priorizamos la carrera de mañana [por hoy] con nuestra elección de neumáticos en el sprint", explicó el bicampeón, que montó los blandos para la prueba. "Fue emocionante con todas las batallas que hubo", reconoció Alonso.

Respecto a sus gomas, el asturiano señaló que "no eran las ideales en las últimas vueltas, en las que iban ya muy degradadas", aunque se mostró positivo con su actuación en Losail: "Sin tanto 'safety car', creo que hubiésemos pasado a los Ferrari, que estaban en decadencia con los neumáticos, pero les vino bien todo eso del coche de seguridad para sumar algún 'puntillo".

"Pero la carrera de verdad es mañana", recordó. "Sumar hoy dos puntos, tres puntos, un punto... no cambia gran cosa", consideró. Además, "no sabemos cuántas paradas van a ser obligatorias mañana, por lo que tenemos que mantener abierta nuestra estrategia".

Por eso, tenían claro que había que "salvar neumáticos y elegimos salvar los amarillos, porque no nos fiábamos de los rojos. Había que tirar a la basura una de las dos carreras, y tiramos la de hoy", lamentó el ovetense.

En este sentido, Alonso criticó cierta improvisación en la FIA. "Nunca es agradable que no cuenten con los pilotos en este tipo de decisiones. Pero bueno, lo veremos hoy. Van a cortar los neumáticos otra vez y decidir a cuántas paradas vamos mañana. Son cosas que no deberían pasar en Fórmula 1, pero prefiero no hablar más", se quejó.

Pese a todo, el asturiano admitió sentirse "muy optimista" para la carrera larga dominical. "El coche ha ido siempre entre los cuatro o cinco primeros en cada sesión. Como digo, en la Sprint Race sin todos los 'safety car' hubiésemos acabado otra vez cuartos o quintos", repitió.

"Así que mañana, saliendo cuartos, ojalá podamos tener un buen domingo. Es cierto que los McLaren salen sextos y décimos, y seguramente nos alcancen en algún momento de la carrera. Pero intentaremos luchar por acabar entre los cinco primeros y sumar buenos puntos", concluyó Alonso.