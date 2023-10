La frase mágica de Zidane a Beckham que cambió la historia del fútbol

Durante la época dorada del Real Madrid, Zinedine Zidane y David Beckham arrancaron los aplausos y vítores del Santiago Bernabéu partido tras partido. Ahora, el británico ha desvelado en su documental de Netflix cómo el francés fue trascendental para que él fichara por el club blanco.

El inglés ha recordado que tras un Manchester United-Real Madrid de Champions League en Old Trafford, Zidane se acercó a él para bromear, algo inusual en el francés, con la intención de convencer a Beckham para fichar por el equipo madridista.

"Zidane se me acercó. Zizou no habla mucho inglés y tampoco es que hable mucho nunca. Se me acercó, me dio la mano y me dijo: '¿Te vienes a Madrid?'. Yo dije: '¿Zizou me ha dicho eso?'", ha explicado el crack inglés recordando aquel instante.

Sin duda para Beckham, fue una frase que siempre recordará: "Me encantó ese momento". Y pudo ser trascendental para que llegase finalmente al Real Madrid, club por el que fichó en el año 2003 por aproximadamente 35 millones de euros.

Aquel movimiento de Florentino Pérez no solo fue a nivel futbolístico. David Beckham le dio al Real Madrid otro plus comercial, pues el británico era un gran reclamo también fuera del terreno de juego.

Ambos jugadores coincidieron tres temporadas en el conjunto madridista, hasta que en 2006 Zinedine Zidane colgó las botas. Solo un año después el inglés se marchó a Los Ángeles Galaxy de la MLS, donde desarrolló gran parte del resto de su carrera, aunque tuvo varios periplos en Europa como jugador del AC Milan y PSG.