Rubiales implica a Vilda: "Me dijo que habló con el hermano de Jenni Hermoso, un tío razonable"

Continúa el proceso judicial entorno al beso que Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, dio a Jenni Hermoso durante la entrega de medallas del Mundial. Unos hechos por los que el dirigente está siendo investigado -por delitos de agresión sexual y coacciones- y por los que compareció ante la Audiencia Nacional para declarar. En su testimonio, el exmandatario aseguró que Jorge Vilda, exseleccionador, había hablado con la familia de la jugadora durante el vuelo de vuelta a España.

"Yo no sabía ni que el hermano [de Jenni Hermoso, Rafael] venía en el avión", asegura Rubiales. "Yo me enteré después porque Jorge Vilda, que venía sentado detrás mía me dijo: 'Vengo de hablar con el hermano de Jenni, que es un tío razonable y tal, y va a hablar con ella (sic)", declaró Rubiales el pasado 15 de septiembre ante el juez.

Además, el que fuese presidente de la Federación insistió en que ese beso fue una "anécdota" en un momento de "efusividad" y "espontaneidad" propio de la felicidad por haber ganado el Mundial, que fue consentido, y que nunca presionó a la jugadora para justificarlo públicamente, recoge El Español.

En este sentido, afirmó que desde "la Federación, de gabinete de Presidencia, de Comunicación", le aconsejaron pronunciarse para explicar lo que había ocurrido y le dijeron que "sería fantástico" si Hermoso aparecía también con él.

"Lo que queríamos era cortarlo y no crear un problema que se ha creado de algo que era una anécdota y que, seguramente en cuanto a decoro y demás, no fue lo adecuado pero que no había nada más", apostilló.

El expresidente de la RFEF también reconoció que pidió a la delantera que le acompañase para dar explicaciones. "Acabamos con esto, que me va a hacer mucho daño", aseguró que le había dicho. "Le dije: 'oye, mis hijas están aquí, están sufriendo, podemos acabar ya con esto", añadió.

"No hay nada autorizado ni desautorizado, son comportamientos", señaló el dirigente motrileño al ser cuestionado por el protocolo antiacoso de la RFEF, al mismo tiempo en que volvió a insistir en que fue una "celebración totalmente extraordinaria" y que preguntó a Jenni antes de besarla y obtuvo su "consentimiento". "Si es que la pregunté antes, cómo no la voy a respetar. Y ella se fue muerta de risa y dándome dos cachetes en el costado y riéndose y demás (sic)", aseguró.

Además de Rubiales, en la causa están investigados Jorge Vilda, Albert Luque, director de la selección española, y Rubén Rivera, director de Marketing de la RFEF, por presiones a la jugadora y a su entorno para que dijese que el beso fue consentido.