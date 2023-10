Alexa Grasso pasa por el quirófano antes de completar la trilogía de peleas con Valentina Shevchenko

Alexa Grasso y Valentina Shevchenko protagonizaron una de las peleas más emocionantes del año el pasado mes de septiembre. Las luchadoras se enfrentaban una vez más por el título de peso mosca de la UFC y el combate acabó en un polémico empate con el que Grasso retenía el cinturón de campeona. Tras la pelea, Shevchenko confirmó que se había fracturado un dedo y que tendría que pasar por quirófano para recuperarse. Ahora ha sido la luchadora mexicana la que ha revelado que también se lesionó en Noche UFC.

"En la pelea me fracturé la mano; estamos acostumbrados a no dejar que el dolor nos frene en nada y, aunque me dolía, no pensé que fuera grave hasta que quise regresar a entrenar y me di cuenta de que mi mano seguía muy mal", ha publicado Grasso en sus redes sociales.

La luchadora de UFC Alexa Grasso INSTAGRAM alexa_grasso

La campeona mexicana ha confirmado que la cirugía ha sido un éxito: "Se que voy a estar MEGA lista para esa trilogía", concluye la peleadora.

El espectacular combate entre Grasso y Shevchenko acabó con un resultado inesperado. Y es que el empate se debió a una controvertida decisión de los jueces que levantó la polémica en el universo de las MMA. El propio presidente de UFC, Dana White, declaró que el juez debería ser investigado por la decisión que tomó en Noche UFC y que Shevchenko merecía una revancha inmediata.

Grasso y Shevchenko esperando la decisión en Noche UFC INSTAGRAM bulletvalentina

Con ambas luchadoras recuperándose de sus respectivas lesiones, será necesario esperar unos meses para volver a verlas dentro del octágono. Con esta esperada pelea se completará la trilogía entre las dos mejores luchadoras del peso mosca femenino en UFC.