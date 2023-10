Nacho se defiende de las críticas tras su dura entrada a Portu: "No soy ni un criminal ni un asesino"

En los últimos días, Nacho Fernández, defensa del Real Madrid, ha recibido numerosas críticas tras su dura entrada a Portu, delantero del Girona que, en consecuencia, tiene un "edema óseo en el maléolo tibial del tobillo derecho y rotura de la aponeurosis glútea izquierda".

Tras el encuentro entre el conjunto blanco y el Nápoles de Champions, el canterano madridista se volvió a disculpar y confesó que tuvo una conversación con el atacante albirrojo.

"Me considero un gran profesional, lo saben los rivales, admito mi error, he pedido disculpas y ya está. Solo me importa que Portu está bien", afirmó Nacho, dejando claro que no quiere hacer caso a todas las críticas que ha recibido.

Además, afirmó tajante: "No me considero ni un criminal, ni un asesino, me considero un gran profesional. Al único al que tenia que pedir perdón era a Portu y ya estoy tranquilo".

Tres partidos de sanción

El Comité de Competición anunció este martes que Nacho Fernández se perderá los tres próximos "por emplear juego peligroso causando daño que merme las facultades".

De esta manera, el canterano merengue se perderá los duelos ante Osasuna (este sábado a las 16:15), Sevilla (el próximo 21 de octubre a las 18:30), y el Clásico ante el Barça (el 28 de octubre a las 16:15).

"Me da rabia, el primero que está triste soy yo. La sanción la tengo que cumplir, no sé si el club recurrirá, pero tampoco por tres partidos de baja se va a derrumbar el Real Madrid", ha afirmado sobre ello Nacho, dejando claro una vez más que para él lo importante es que ha podido "hablar con Portu".