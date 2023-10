Negreira alega ser "incapaz" de declarar por demencia y le entrega al juez un informe psiquiátrico

La defensa de José María Enríquez Negreira, investigado por recibir pagos de más de siete millones de euros del FC Barcelona entre 2001 y 2018 mientras era vicepresidente del CTA, ha presentado ante el juzgado instructor del caso un informe psiquiátrico que le considera "incapaz" de declarar debido a la avanzada demencia que padece a sus 78 años.

Según el documento, elaborado por la psiquiatra Esperanza Gómez, médico forense en excedencia, y al que ha tenido accesoEl Mundo, el exárbitro español no estaría en condiciones de ser interrogado por las autoridades porque su enfermedad no le permite medir si su testimonio puede comprometerle o no.

Dicho informe no es suficiente como para que el juez decida apartarle de la causa, si no que tendrá que ser un perito judicial que ya ha sido designado el que determine en una nueva evaluación el estado de la salud mental de Enríquez Negreira y si está apto para declarar.

Esta es la segunda vez que el exvicepresidente del CTA aporta un dictamen médico, pues el pasado mes de febrero, antes de que el caso llegase a los tribunales, ya presentó un informe redactado por la Fundación ACE Alzhéimer Center de Barcelona en el que se le diagnosticaba "un principio de Alzheimer".