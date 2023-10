La "gran mentira" de Boateng: "Tuve que decir que era del Barça y que Messi era el mejor"

Un mercado de invierno, allá por enero de 2019, aterrizó Kevin-Prince Boateng en el Barça como solución de emergencia —para suplir el hueco que dejaba Munir, que fichó por el Sevilla a mitad de temporada—. El delantero germano-ghanés en calidad de cedido para el segundo tramo del curso y, cuando concluyeron, con solo cinco partidos jugados, regresó a la disciplina del Sassuolo. Ahora, con las botas ya colgadas, ha revelado que mintió en su primer día como blaugrana.

Dos años y medio antes, en su primera experiencia en la Liga española en Las Palmas, el exfutbolista había asegurado en una entrevista que su equipo favorito era el Real Madrid, y se había deshecho en elogios hacia Cristiano y Messi. "En este planeta, Cristiano Ronaldo, Leo Messi no es humano, es de otra galaxia", había dicho Boateng sobre quién creía que era el mejor jugador del mundo.

Y al llegar al Camp Nou, todo el mundo se lo recordó. "La primera pregunta fue esa", ha recordado en el podcast de Rio Ferdinand, Vibe with Five. "¿Cuál es tu club favorito?', y dije, Barcelona; y me preguntaron, '¿quién es el mejor jugador del mundo?', y dije, Messi", dice entre risas.

"Esa es una de mis grandes mentiras, normalmente siempre digo la verdad, pero esta vez tenía que mentir porque quería ponerme la camiseta en el Camp Nou", ha añadido el ex del Milan.

Boateng también ha revelado que le advirtieron de que no dijese que era del Real Madrid, equipo del que era seguidor junto al Hertha Berlin, asegura en el podcast disculpándose con los culés—. "No pude decirlo en la rueda de prensa, me dijeron 'nunca digas eso, si no, no podrás jugar", ha afirmado.