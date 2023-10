Mijatovic: "Me sorprendería que no jugara Modric frente al Nápoles"

Luka Modric asume esta temporada u papel secundario en el Real Madrid, ha jugado un total de 287 minutos esta campaña, y solo ha partido de titular en tres (Atlético de Madrid, Getafe CF y Unión Berlín). El jugador croata ha sido uno de los señalados tras la derrota del conjunto blanco en el derbi y no ha disputado ni un minuto en los dos últimos encuentros. Sobre esta situación del ganador del balón de oro en 2018 ha hablado Mijatovic en la Cadena SER.

A Predrag Mijatovic le "sorprendería" que no jugara Modric frente al Nápoles, debido a que es "un partido requiere experiencia y tranquilidad" y añade que no es un problema de estado físico, porque según el exjugador "Está muy bien físicamente, pero vive una situación que no había vivido antes; no se siente titular indiscutible".

Fue uno de los señalados tras la derrota del derbi y Mijatovic refleja que la causa de su bajo rendimiento fue porque "contra el Atlético jugó en una posición que no es la suya. Si le ponen en su posición, Luka va a rendir muy bien" y además añade que el nuevo sistema táctico del Real Madrid "no solo le perjudica a él, sino que perjudica a todos", dijo el exmadridista en Cadena SER.

Luka Modric rechazó este verano varias ofertas millonarias del fútbol árabe por quedarse en el club blanco, donde ha conseguido sus mayores éxitos a nivel deportivo. Sobre esto habló el montenegrino en Cadena SER: "Ahora mismo no está pensando en Miami, quiere pelear en el Real Madrid, porque piensa que puede aportar. Si no se siente bien es el primero que quiere salir. En los próximos tres meses puede cambiar la situación para mejor o para peor. De momento quiere ser titular".