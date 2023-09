Koepka ataca a Jon Rahm en la Ryder Cup: "Actúa como un niño"

El partido entre Rahm-Hojgaard y Sheffler-Koepka de la Ryder Cup nos dejó un momento mágico entre los hoyos 15 y 18. Estados Unidos marchaba uno arriba en el marcador tras dos espectaculares golpes de los estadounidenses, pero un tremendo eagle de Jon Rahm hizo que el duelo volviese al empate inicial.

No obstante, los dos últimos golpes de Rahm no gustaron a Koepka. El ganador de cinco 'majors' decidió no quitarse la gorra para saludar al español después del partido, puesto que es lo normal cuando acaba el 'intercambio de golpes'.

"Creo que Scottie y yo hicimos birdie en el 14, 15, 16, 17, 18, y luego perdimos por dos. Quiero golpear un tablero y hacer pucheros como lo hizo Jon Rahm. Ya sabes, es lo que es. Actuar como un niño. Pero somos adultos. Seguimos adelante", añadió el golfista estadounidense, haciendo referencia a la actitud del jugador nacido en Barrika.

Después de estas polémicas declaraciones, los técnicos de ambos equipos decidieron opinar sobre las palabras de Koepka: "Jon es una persona apasionada, no lo vi actuar de otra manera", indicó Luke Donald, capitán del conjunto europeo de golf. Asimismo, el líder del combinado americano, Zach Johnson, reconoció la frustración que existía dentro del vestuario estadounidense después de la jornada: "Los 18 estamos frustrados con el día de hoy y el resultado".