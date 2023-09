Un aficionado intenta entrar al estadio con su caimán como "animal de apoyo emocional"... y le niegan el acceso

En ocasiones se producen hechos surrealistas en las competiciones deportivas que, en realidad, nada tienen que ver con lo que sucede en el terreno de juego. Una de ellas ha ocurrido en Filadelfia (Estados Unidos) y tiene como protagonista... a un caimán.

Joie Henney, un aficionado de los Philadelphia Phillies, de la MLB, ha querido entrar al Citizens Bank Park para ver a su equipo frente al Pittsburgh Pirates acompañado de su caimán, Wally.

#EEUU



Un hombre denunció que no lo dejaron entrar con su #caimán de "apoyo emocional" al #CitizensBankPark para el partido del miércoles entre los #Fhillies y los #Piratas.



Joie Henney de Jonestown, #Pensilvania, y su caimán Wally fueron vistos intentando entrar al estadio. pic.twitter.com/88uy9rSwuE — 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙮 (@Mario_Moray) September 28, 2023

A Henney le negaron el acceso al estadio junto a su reptil, a pesar de que aseguró al personal que su caimán es un "animal de apoyo emocional" y "de servicio", motivo por el que, además, le llevaba atado como si fuese un perro.

Su versión puede parecer muy descabellada, pero la realidad es que sí que es un animal de apoyo emocional con licencia, que tiene como objetivo ayudar al seguidor a superar la depresión que atraviesa.

"A Wally le gusta dar abrazos. Me acostaba en el sofá, me despertaba y él estaba acostado sobre mi cabeza. Y supe que que se recostaba mucho tiempo, porque tenía toda la huella de su mandíbula en mi cara", ha afirmado SportsRadio 94 WIP.

Wally vive junto a Henney después de que este lo encontrase en un estanque de Disney World. Como si de una persona se tratase, se alimenta con Cheetos y muslos de pollo y, según su dueño, no se comporta como su especie: "Nunca he conocido un caimán que no te muerda. Si tonteas con su cabeza, su instinto es agarrarte. Él no lo hace. Puedes meter la mano y frotarle la lengua. Se niega a cerrar la boca. No sabemos por qué".