La gran decisión de la Federación Española: despedir a Montse Tomé o mantenerla

Montse Tomé, la nueva seleccionadora nacional femenina parecía prácticamente sentenciada a finales de la semana pasada. Sin embargo, como en el fútbol apenas unos días es un mundo, un par de partidos han servido para calmar las aguas y que su futuro ya no esté nada claro.

Ahora, varias jugadoras han hablado bien de la preparadora asturiana y hasta se la vio darse un abrazo con Alexia Putellas tras la victoria ante Suiza. Será la RFEF ahora la que tome una decisión, pero lo que tengan que decir las internacionales españolas pesará y mucho, pese a que ellas insistan en que no ponen ni quitan entrenadores.

A Tomé se la vio desbordada en todo momento. Desde el lunes, cuando ofreció en rueda de prensa la lista de seleccionadas ‘a la fuerza’, hasta el jueves, cuando dio explicaciones al borde de las lágrimas y separada de Alexia Putellas e Irene Paredes, que no quisieron comparecer a su lado.

La nueva seleccionadora siempre pareció una interina. Cuando por fin llegó el acuerdo –en la madrugada del martes al miércoles– para que la gran mayoría de las futbolistas continuaran en la concentración, la situación de Montse Tomé era crítica. La seleccionadora se reunió con las jugadoras –cuando éstas finalizaron su encuentro con Víctor Francos– y la charla fue muy tensa, con muchos reproches hacia la entrenadora.

Las jugadoras le reprochan a Tomé varias cosas. En primer lugar, evidentemente, la convocatoria. No entienden por qué fueron incluidas en la lista cuando habían renunciado a acudir a la selección hasta que no se produjeran los cambios exigidos. Pero otra cosa las molestó aún más: sus medias verdades cuando fue preguntada si había hablado con las futbolistas. La seleccionadora dijo que sí, ante el estupor generalizado de casi todas las internacionales.

Montse Tomé se tuvo que disculpar por ello el jueves, explicando que había hablado solo con alguna (fueron dos, concretamente) en una comparecencia en la que parecía no saber ni dónde estaba. Eso sí, la preparadora aseguro que no sentía que no tuviera el apoyo de sus futbolistas: "Todo lo que ha salido de que no me quieren, no lo siento y no lo he oído de ellas", afirmó la asturiana.

Pero a la nueva seleccionadora se la reprochaban más cosas. Para empezar, sus aplausos al discurso de Luis Rubiales. Fueron tibios, sí, pero aplaudió. Y también ser una persona afín a Luis Rubiales: en aquella inolvidable Asamblea Extraordinaria del 25 de septiembre, el entonces presidente de la Federación Española le prometió un ascenso (a directora deportiva) y también una subida de sueldo.

El partido ante Suecia fue un alivio para la seleccionadora. España, pese a que las jugadoras llegaron exhaustas física y anímicamente, lograron un gran triunfo en Gotemburgo (2-3), lo que ayudó a tranquilizar el tenso ambiente.

En los días posteriores, las jugadoras echaron balones fuera cuando fueron cuestionadas sobre Tomé. No hubo palabras de apoyo, pero tampoco reproches y el mensaje era común: ellas no ponían ni quitaban entrenadores. Era una forma de responder no solo a los rumores sobre el futuro de la actual seleccionadora, sino también a los que decían que el despido de Jorge Vilda había sido porque las jugadoras lo habían exigido.

Ya este lunes, a Montse Tomé se la vio mucho más relajada, más cómoda en la rueda de prensa. "Hemos logrado hablar, mirarnos, ser sinceras y dar un paso hacia delante", dijo sobre su relación con las jugadoras. ¿Había cambiado algo o eran simplemente palabras para seguir adelante?

El partido ante Suiza se saldó con una goleada que reforzaba, deportivamente al menos, a Tomé. Pero además se vieron varios gestos y frases inimaginables hace solo unos días. "Sí, estamos felices", dijo Olga Carmona, la heroína de la final del Mundial cuando fue preguntada sobre si deseaban la continuidad de la seleccionadora.

"Nos ha dado mucha confianza y tranquilidad", afirmó Athenea del Castillo, que conoce a la entrenadora asturiana desde las categorías inferiores. Aunque mucho más simbólico y representativo es el abrazo que se dieron Montse Tomé y Alexia Putellas tras la goleada ante Suiza. Un gesto que dice muchas cosas.

Ayer, el CSD, la RFEF y las jugadoras de la selección española, representadas por el sindicato Futpro, se reunieron en Madrid para formar la Comisión Mixta para "afianzar las bases del acuerdo" alcanzado la semana pasada en Oliva. El futuro de Montse Tomé, asegura el Consejo Superior de Deportes, no fue tratado: "El CSD ni nombra, ni mantiene, ni cesa seleccionadores, es una responsabilidad de la Federación".

Sin embargo, Víctor Francos ya le trasladó a Montse Tomé, según desveló la propia seleccionadora, su apoyo tras el partido ante Suecia. Y así, de parecer estar condenada la preparadora ha pasado, ahora mismo, a tener su continuidad esté más cerca que su despido. Tomé parece haber logrado remontar el partido.