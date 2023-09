Ancelotti responde a las críticas: "Que digan que no me atrevo a dejar en el banquillo a Modric y Kroos no es verdad"

Dos días después del primer batacazo del Real Madrid esta temporada, Carlo Ancelotti ha comparecido en la rueda de prensa previa al choque frente a Las Palmas. El italiano ha valorado los fallos del conjunto blanco en la derrota ante el Atlético de Madrid, así como las críticas que está recibiendo últimamente.

"Mi evaluación es distinta a la que hace todo el mundo, sé lo que tenemos que hacer teniendo en cuenta que hasta ahora lo hemos hecho bien, mejorando cosas. Cada sistema tiene su debilidad, el rombo no es el sistema perfecto, cada uno tiene su debilidad", ha afirmado el técnico madridista a raíz de su planteamiento en el derbi.

En el once inicial incluyó a Modric y a Kroos, sobre quienes piensa que "por la calidad y la experiencia que tienen pueden jugar en cualquier sistema".

Sus titularidades han sido de lo más criticado en las últimas horas. "A mí no me molesta nada (que digan que pone a Modric y Kroos por decreto). Que no me atrevo a dejarles en el banquillo no es verdad. No han jugado mucho y cuando han entrado han aportado. Si tengo que contestar a todas las críticas tengo que pasar mucho tiempo aquí y creo que no es necesario", ha dicho Ancelotti sobre ello.

En cuanto a los fallos defensivos que le costaron al Real Madrid los tres tantos rojiblancos, el italiano ha afirmado: "Sí, hemos visto los goles encajados. Teníamos que ser más contundentes, con más posición de jugadores en el área".

Además, al técnico madridista le han preguntado sobre la falta de delanteros, uno de los principales problemas de la plantilla, y ha dejado una respuesta sin apenas claridad al respecto: "Pueden opinar porque el fútbol es una pasión para todos, cada uno tiene que tener sus ideas. No puedo entrar en esto. El equilibrio es lo más importante y lo tengo en los genes. Soy capaz de evaluar bien. Poner en duda todo mucho".