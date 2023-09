Aluvión de críticas para la RFEF y Piqué por su último 'negocio' con la Kings League: "Están matando el fútbol"

Gerard Piqué y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han vuelto a colocarse en el foco de la polémica tras su último 'negocio'. El organismo rector del fútbol español ha modificado a última hora la fecha del duelo de 1ª RFEF entre el Málaga CF y la UD Melilla para que se pueda disputar en la Rosaleda la final de la Kings Cup, competición creada por el exfutbolista e Ibai Llanos, decisión que ha desatado todo un aluvión de críticas.

La polémica estalló hace semanas, cuando en un directo de Twitch Ibai discutía con Piqué la fecha de celebración de las finales de la Kings Cup en la Rosaleda, estadio del Málaga CF. Varios seguidores informaron de que el partido entre el equipo local y el melillense estaba confirmado para la mañana del domingo 15 de octubre, apenas horas después del evento previsto para la tarde del sábado 14, lo que hubiera complicado la celebración del show preparado por Ibai y Piqué.

"No, no, no, lo han pasado al jueves 12, Málaga- Melilla se jugará el jueves", comunicaba rápidamente Piqué ante la incrédula mirada de Ibai. "¿Has cambiado el calendario por esto?", le pregunta el streamer al exfutbolista, que justificó que la fecha estipulada para el partido de Primera RFEF "no estaba confirmado oficialmente".

Es que esto de Piqué es tremendo, ayer mismo decía que el Málaga-Melilla no tenía el horario predeterminado, cuando hace nada la Federación sacó los horarios de toda la primera vuelta. Ibai sin tener ni idea de nada, flipa de que se cambie el partido por la Kings League. pic.twitter.com/kUM5fh96UO — Manuel (@manueloliveir96) September 14, 2023

Esa sesión de Twitch sembró las dudas en ambos clubes y en sus aficionados, incógnita que este lunes se ha encargado de despejar la RFEF en un comunicado oficial en el que confirmó el cambio de fecha de un partido que sí había sido confirmado oficialmente para el domingo 15.

La indignación ante este cambio de última hora se ha materializado en un aluvión de críticas de ambas aficiones, especialmente de la melillense, que ya había planificado sus desplazamientos para asistir al encuentro. "Es una vergüenza" o "están matando el fútbol", fueron algunas de las respuestas de los seguidores de ambos equipos ante el comunicado de la RFEF.

Y es que en la decisión no ha habido ningún tipo de consenso con los clubes, tal y como confirmó la UD Melilla en un breve comunicado compartido a través de sus redes sociales. "Queremos expresar nuestra disconformidad con el cambio de fecha del encuentro de la jornada 8, decidido de manera unilateral y al margen del club, el cual nos debía enfrentar el domingo 15 de octubre ante el Málaga en La Rosaleda y el gran perjuicio que causa a muchos de nuestros aficionados que desde hace varias semanas tenían reservados sus desplazamientos y alojamientos", sentenció el club melillense.

Desde la @UDMelilla queremos expresar nuestra disconformidad con el cambio de fecha del encuentro de la jornada 8, decidido de manera unilateral y al margen del club, el cual nos debía enfrentar el domingo 15 de octubre ante el @MalagaCF en La Rosaleda y el gran perjuicio que… pic.twitter.com/N9BKSwZaUD — Unión Deportiva Melilla (@UDMelilla) September 25, 2023

El partido entre el Málaga CF y la UD Melilla será el único de los dos grupos de la categoría que no se celebrará en sábado o domingo.