Ilia Topuria desvela sus claves para llegar al éxito: "Trabajar duro no te lo garantiza"

El éxito, ese oscuro objeto de deseo que asola a las sociedades en que vivimos. Por todas partes aparecen recetas mágicas en cientos (o miles) de libros de psicología, de dirección de personal, de económicas o de publicidad. Lo vemos también en el cine una y mil veces (en buena parte del cine de Hollywood), lo vemos en las revistas de moda, en las redes sociales y, por supuesto, en el deporte.

Hace poco fue Ilia Topuria quien tocó el tema en una entrevista para el Huffington Post. Allí, entre otras cosas, reconocía que su "deber" era transmitir "lo que se necesita" para alcanzar el éxito.

"No es que me guste, es un deber que tengo. Tengo el deber de transmitirles a ellos lo que se necesita para alcanzar el éxito, si es que ellos consideran que tengo éxito. Si alguien se ve reflejado en mí y quiere saber cómo es el camino, tengo el deber de enseñarle cómo es el camino. Después él elegirá si quiere tomar ese camino", afirmó el luchador.

¿Y cómo se alcanza el éxito según Topuria? La respuesta a esta pregunta forma parte del recetario que cualquier deportista o profesional puede encontrar en su tienda de libros o canal de Youtube favorito. Talento y trabajo duro son la clave del asunto.

"Trabajar duro no te garantiza éxito, si no el que carga cemento sería multimillonario. No siempre el trabajo duro gana, tienes que trabajar con inteligencia y para eso tienes que tener talento también. Hace falta talento y trabajo duro", explicó Ilia Topuria.

Nada es infalible

Algunos expertos, de todas formas, no están de acuerdo con esta forma de entender el camino hacia el éxito (e incluso con la propia idea de éxito). En este sentido, la ensayista Barbara Ehrenreich ya puso en serios aprietos a estas teorías en su ya clásico 'Sonríe o muere. La trampa del pensamiento positivo' y lo mismo sucede con los trabajos de Byung-Chul Han ('Psicopolítica: Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder') y Remedios Zafra ('El entusiamo'), que han puesto de manifiesto que seguir estos postulados suele llevar a un régimen de auto explotación bastante dañino. A fin de cuentas, no podemos controlar el cien por cien del mundo que nos rodea y siempre cabe la posibilidad de trabajar con talento hasta morir sin haber obtenido gran cosa, más allá de perder lo más valioso: el tiempo.