Las horas más duras de las jugadoras españolas: de una inesperada convocatoria a una victoria llena de gestos simbólicos

Las jugadoras de la selección española han vivido la semana más difícil de su etapa como futbolistas del combinado nacional. Tras su renuncia a formar parte de la convocatoria de Montse Tomé como protesta por el 'caso Rubiales' y con el objetivo de luchar por cambios en la estructura de la Federación, finalmente han tenido que volver por imperativo legal. Han sido siete días de cansancio físico y mental extremo.

Una convocatoria sorpresa e indeseada

Hace más de una semana, las jugadoras se declararon no seleccionables y las tensas horas de incertidumbre provocaron que la presentación oficial de Montse Tomé y su primera lista de convocadas se atrasase hasta el pasado lunes. Prácticamente nadie sabía por dónde iba a tirar la nueva seleccionadora. Y decidió contar con prácticamente todas las que no querían, de manera sorprendente hasta para ellas, añadiendo incluso a Mapi León y Patri Guijarro, dos de 'Las 15' que no fueron al Mundial.

Además, aseguró que había hablado con las futbolistas sobre ello y que, a pesar de haberse declarado no convocables, creía en su profesionalidad: "Van a estar todas, tengo toda la confianza en las jugadoras, a nivel profesional estamos rodeadas de unas jugadoras increíbles".

Sin embargo, quien no estaba en esa lista es Jenni Hermoso. La delantera de Pachuca, que sufrió el beso sin consentimiento de Luis Rubiales, no entró por protección, según la entrenadora. "Creemos que es la mejor manera de protegerla", aseguró. Ella contestó con un tajante comunicado: "¿Protegerme de qué? ¿O de quién?"

Esas decisiones de Montse Tomé y la RFEF llegaron a alucinar hasta al Consejo Superior de Deportes (CSD). Su presidente, Víctor Francos, llamó a varias jugadoras durante la noche. Estas le aseguraron que su idea de no acudir sigue intacta, aunque dieron el visto bueno a una reunión con él. "Si las jugadoras no se presentan, el Gobierno tendrá que actuar", afirmó él en la Ser, aunque también dejó claro que su intención era "encontrar una solución".

Caos en la concentración y una reunión eterna

Las horas pasaron y, como ya dijo Tomé el día anterior, las jugadoras debían concentrarse el mismo martes. Sin embargo, ni se sabía la hora ni el lugar. Un auténtico caos que se tradujo en el traslado de la concentración a Oliva (Valencia) para evitar a la prensa y dos puntos de encuentro: ese municipio y Madrid.

Desde la capital hacia el lugar definitivo de la concentración salieron las jugadoras del Real Madrid más Eva Navarro, del Atlético de Madrid. Y mucho más tarde, y con retrasos en el vuelo desde Barcelona, llegaron a Valencia las del FC Barcelona. Todas ellas con gesto serio, caras largas, sobre todo Mapi y Guijarro. Tan solo Misa Rodríguez y Alexia Putellas se pronunciaron, aunque tímidamente.

Para ese mismo día estaba prevista la reunión con el CSD. Las jugadoras tuvieron su encuentro con Víctor Francos sobre las diez de la noche, dos horas después de llegar a la capital del Turia. "Si pensáis que debería haber actuado de una manera diferente os pido perdón, y si tenéis miedo a posibles sanciones por renunciar a la selección, que ese temor desaparezca. No habrá consecuencias", les explicó el presidente del organismo en una reunión que se alargó hasta la una de la mañana, y a la que siguieron los encuentros de las jugadoras con el staff y la Federación.

El adiós de Mapi y Guijarro y los nuevos cambios

Tras esas reuniones, en las que se prometió que no habría sanciones, Mapi León y Patri Guijarro pusieron fin a su estancia en la concentración, afirmando que no se sentían preparadas aún para volver a la selección. El resto se quedó.

Las futbolistas exigieron cambios radicales en la RFEF y, como Francos se lo garantizó, el miércoles comenzaron a vislumbrarse. Durante la tarde, el ente federativo pidió perdón por primera vez a Jenni Hermoso en un comunicado, en el que también se disculpó con el resto de jugadoras por esta convocatoria.

Horas más tarde, tras dirigir Montse Tomé el primer entrenamiento con algo de retraso, la RFEF anunció en la noche la primera gran caída. Andreu Camps, mano derecha y hombre de máxima confianza de Luis Rubiales, consumaba el primer despido a consecuencia de esas peticiones.

Una rueda de prensa para la historia

En el día previo al partido ante Suecia, llegó la hora de hablar públicamente de todo el conflicto en rueda de prensa, donde se vio la fractura del vestuario con Montse Tomé. La seleccionadora, sola, compareció ante los medios en primer lugar.

"Tengo que ser profesional y sacar una convocatoria y elegimos a las que son las mejores para estos partidos. La intención siempre fue ayudar, escucharlas, entenderlas. Son cosas que se alejan de lo deportivo y sobre eso desconozco más", afirmó Tomé tras la polémica suscitada, además de explicar que había "hablado con jugadoras, pero no con todas. No voy a decir con quiénes ni qué hemos hablado, sería faltar al secreto profesional".

Después salieron al salón Alexia Putellas e Irene Paredes, que no esquivaron ninguna pregunta y contestaron con contundencia todas las dudas. "La reunión del otro día es un punto que puede ser un antes y un después. Confío en que los acuerdos harán que nuestro deporte y creo que el deporte femenino, y en consecuencia la sociedad, sea mucho mejor", explicó la dos veces Balón de Oro.

Un triunfo balsámico para certificar la revolución

Así, después de una semana turbulenta, llegó el momento de la verdad. España estrenaba en el pecho la estrella de campeonas del mundo, y Montse Tomé se estrenaba como seleccionadora en partido oficial. Llegaban cansadas tras horas y horas de reuniones hasta las tantas, enfrentadas a la nueva entrenadora, exhaustas por haber tenido que pensar en todo menos en fútbol.

Y, sin embargo, lograron con permiso del Mundial la victoria más importante de la historia del fútbol femenino español por lo que simbolizaba. La primera piedra de un proyecto renovado, revolucionario y limpio de la corrupción y los abusos de antaño. Fue un partido complicado, lleno de gestos simbólicos, emocionante y balsámico, donde España mostró su mejor fútbol y su garra, pero también su unidad y su capacidad para progresar y seguir mejorando.

No fue solo la épica victoria remontando, además, la noticia de la tarde. Durante el partido, la RFEF anunció la destitución de Miguel García Caba, el director de Integridad que calificó como anecdótico el beso de Rubiales a Jenni Hermoso, cumpliendo otra de las peticiones de las jugadoras, que además estuvieron arropadas por la afición sueca e incluso por sus propias rivales, que las homenajearon con una pancarta que bien resume la última semana y el último mes: "Se acabó, esta es una lucha global".