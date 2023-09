Montse Tomé, casi entre lágrimas: "Todo lo que ha salido de que las jugadoras no me quieren, no lo siento y no lo he oído de ellas"

Montse Tomé ofreció su segunda rueda de prensa como seleccionadora nacional, y de nuevo fue muy complicada y dura. A la asturiana se la vio visiblemente emocionada, con los ojos vidriosos y al borde de las lágrimas, y manifestó que su intención siempre ha sido la de apoyar a las jugadoras y a Jenni Hermoso, garantizó que sí que había hablado con algunas de las futbolistas antes y afirmó que no siente que las internacionales no la quieran como entrenadora.

"Todos sabemos lo que ocurrió aquel día, deberíamos haber estado disfrutado. Es algo fuera de lo deportivo. Tenemos el partido de la Nations League, todas y todos debemos ser profesionales", comenzó Montse Tomé su comparecencia.

La seleccionadora nacional explicó cómo había vivido estos días de gran tensión en la concentración española. "Es algo que se escapa de lo deportivo. Viviendo esta situación excepcional, traté de centrarme en lo deportivo, en lo que yo podía controlar, que era formar un staff y organizar la planificación para Suecia y Suiza", explicó.

"Quizás haya habido un fallo en la comunicación, pero siempre he querido proteger a las jugadoras y estar con Jenni, que es la que lo ha pasado mal", añadió Tomé.

La entrenadora asturiana explicó los motivos que la llevaron a seleccionar a las jugadoras que habían declarado no querer acudir con el equipo nacional. "Había que hacer una convocatoria y elijo a las que creo que son las mejores. Mi deseo siempre fue escucharlas, entenderlas. No sé si ha sido falta de comunicación o de tiempo", relató.

Tomé también aseguró que no siente que las jugadoras no la quieran como seleccionadora. "Todo lo que ha salido de que las jugadoras no me quieren, no lo siento y no lo he oído de ellas", dijo con rotundidad.

También aseguró que sí que había hablado con las futbolistas o, al menos, con alguna de ellas. "Dije que sí, porque sí que he hablado con ellas. Con todas, no, pero sí he hablado con jugadoras. No voy a decir con qué jugadoras he hablado ni de qué ha hablado, eso es incumplir el secreto profesional", explicó.

"Siento que esto no es un problema deportivo. Todo lo que pasó aquel día en la final y después sucedió fue algo grave, que se aleja del fútbol. Hemos visto sufrir a Jenni y a las compañeras. Luego se fueron mezclando cosas. Mi intención siempre fue ayudar", afirmó.