Cuatro equipos en un mes: el surrealista camino de Amr Warda, el 'heredero' de Salah

Las promesas del fútbol en muchos casos no llegan al alto nivel por una serie de circunstancias y terminan recorriendo el mundo fichando cada poco tiempo por diferentes equipos. El perfecto ejemplo de ello es Amr Warda, quien durante mucho tiempo estuvo considerado como el 'heredero' de Mohamed Salah, estrella del Liverpool.

El extremo, nacido en Alejandría (Egipto) en 1993, estaba destinado a ser una de las figuras más importantes del fútbol en dicho país por su condición de extremo y su gran actuación en la Copa África de 2017.

Sin embargo, solo ha podido ir de equipo en equipo para ganarse la vida en los terrenos de juego, tanto que durante este verano, después de militar en dos equipos durante la temporada pasada en Chipre, ha llamado la atención por fichar por cuatro equipos diferentes en tan solo un mes.

El pasado 12 de agosto, con ofertas de España, Grecia y Egipto, Warda finalmente firmó con Raja Casablanca por dos temporadas, pero tan solo doce días después, a pesar de llegar como la gran estrella, rescindió su contrato por razones "psicológicas y personales", según anunció el club.

Nada más salir de ese equipo, el 24 de agosto, regresó a Chipre para unirse al Doxa Katokopias, donde tampoco llegó a debutar. Él aseguró que era por "ataques de pánico", pero se rumoreaba que fue porque la Policía no le había permitido entrar en Lárnaca por problemas con el visado.

El tercer equipo por el que fichó hace unas semanas fue el Esteghlal, de la liga iraní, pero el presidente del club desveló la verdad de todo: "El dueño del Doxa [a su vez agente de Warda] quería pagar al jugador 140.000 euros y luego vendérnoslo por 250.000, obteniendo rápidamente un beneficio de 110.000 euros". Aún así, aseguró que el egipcio llegó a viajar a Teherán para firmar.

Ahora, hace tan solo unas horas, ha anunciado su fichaje por el Pharco, regresando así a casa. Según KingFut, el egipció ha firmado un contrato de una temporada con dicho club, ocho años después de abandonar la Liga egipcia.

Denunciado y expulsado de la selección por acoso sexual

Warda fue expulsado en 2019 de la selección egipcia tras ser denunciado por acoso sexual. Sobre lo ocurrido habló Salah: "Las mujeres deben ser tratadas con el mayor respeto. No significa no. Eso es así y debe seguir siendo sagrado... pero también creo que muchos que cometen errores pueden cambiar para mejor y no deben ser enviados directamente a la guillotina, que es la salida más fácil".